'Poljska je varna država, to je velik šok za vse'

Ajla živi precej blizu središča Krakova, na srečo pa je bila v soboto v času napada doma. Naenkrat je slišala zvok številnih siren, ki je trajal kar nekaj časa. Zvečer je šla nato malo naokoli in opazila okrepljeno varnost ter povečano prisotnost policije v velikem delu mesta. Takoj po napadu so se na družbenih omrežjih pojavile trditve, da v času strelskega pohoda v središču Krakova ni bilo policije in da ta ni takoj posredovala. Sogovornica je to zanikala. Po njenih besedah so posredovali takoj in s tem preprečili še večjo tragedijo.

Dan po dogodku je v mestu in celotni državi po njenih besedah čutiti žalost in šok, ker tega v največji izmed članic EU iz vala širitve v letu 2004 niso navajeni. "Poljska je res zelo varna država, tako da je to res velik šok za vse nas prebivalce tukaj. Krakov je zadnje mesto, kjer bi pomislila na kaj takšnega," je povedala. Glede ozadja oz. vzgibov za to smrtonosno dejanje 24-letnega poljskega državljana je dejala, da so v bistvu za zdaj vse le ugibanja in da motiv ni znan. Je pa povedala, da si je z izbiro glavnega trga z bližnjo okolico izbral samo srce mesta, ki je tudi izjemno priljubljeno pri turistih.