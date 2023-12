Slovenka o streljanju v Pragi: Vsi smo tekli, čeprav nismo vedeli, pred kom bežimo

Prvi strel je v Pragi odjeknil malo po 15. uri, ko se je na Karlovem mostu nahajala tudi skupina prijateljic iz Slovenije, na območje pa so že prihajala vozila Policije, reševalcev in gasilcev. Nato je odjeknilo še več strelov, mesto pa so preplavile luči interventnih služb. "Nato so ljudje na mostu začeli kričati in bežati, tudi me, čeprav ni noben vedel, pred kom bežimo," je opisala dogajanje, v ozadju pa so slišale še številne strele.

Prečkale so most in počakale, da so streli utihnili. "Zagledale smo policaje v polni opremi s pištolami. Ljudje so bili panični. V trenutku, ko smo videle, da so ljudje začeli teči, smo se le prijele in začele teči še same. Nismo vedele, ne kaj ne kje se dogaja," se spominja Slovenka, ki se je v družbi prijateljic nato peš odpravila z zastraženega območja do tramvaja, s katerim so nato odšle v predel mesta, kjer so imele apartma.

Javni promet, vključno s tramvaji, je v središču mesta ustavljen, Policija pa je takoj začela preusmerjati promet, je dodala. Ko so se vračale v apartma, je bilo več ulic zaprtih, Policija pa še vedno nadzoruje območje.