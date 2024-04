Slovenka na Tajvanu: Stavba se je premikala levo in desno, tekla sva ven

"Prvi sunek je bil res srhljiv, ker sva s fantom spala v tretjem nadstropju stavbe, ki je sicer dobro grajena, ampak se je premikala levo in desno, stvari so padale po tleh, tekla sva ven," pripoveduje.

Slovenka Estera Lovrec se s fantom nahaja 10 kilometrov od mesta Hualien, ki ga je potres najhuje prizadel, in devet kilometrov od epicentra. Kot je povedala za 24ur.com , so na Tajvanu od zjutraj zabeležili že več kot 50 popotresnih sunkov. Estera s pomočjo mobilne aplikacije spremlja sunke, v času našega pogovora so se tla dvakrat stresla.

Par biva na podeželju v zasebni nastanitvi pri starejšem paru, ki jima vsak dan pripravi zajtrk. "Lastniki so nama šli po zajtrk v mesto in nazaj prišli z enim kruhom, ker jih je potres presenetil. So zelo prijazni, prestavili so naju v hišico zraven, ki je v pritličju," pove.

Informacij o tem, kaj se trenutno dogaja v mestu, nimata, po besedah Lovrečeve pa se mimo hiše ves čas vozijo gasilci in reševalci. Domačini medtem pozorno spremljajo novice, če bi se zgodil še močnejši potres ali pa cunami.

"Sicer so domačini zelo navajeni potresov, nama pa ti sunki predstavljajo kar stres," pravi. Na trenutni lokaciji bosta ostala še dva dni, v nadaljevanju pa sta nameravala odpotovati v Čenggong, a je prometna infrastruktura močno poškodovana. Po besedah Estere Lovrec so lokalne oblasti zaprle šole, javni promet pa ne deluje.

"V primeru, da obstaja možnost cunamija, verjetno raje ostaneva tukaj, kot da se seliva v mesto ob morju," ocenjuje in dodaja, da Tajvan zapuščata 12. aprila.

Tajvan je zgodaj zjutraj prizadel močan potres z magnitudo 7,4. Kot so sporočile lokalne oblasti, gre za najmočnejši potres v zadnjih 25 letih. Po zadnjih podatkih je umrlo devet ljudi, več stavb je porušenih.