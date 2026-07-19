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Slovenki med točo na koncertu Bad Bunnyja: Bilo je grozno, vsi smo bežali

Milano , 19. 07. 2026 09.51 pred 47 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Anja Kralj
Bad bunny koncert

"Začelo se je magično, končalo skoraj tragično," opisujeta Slovenki, ki koncerta Bad Bunnyja ne bosta pozabili, a žal ne zaradi nepozabne glasbe. 80.000 ljudi je sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte zdaj sledi evakuacija. Ostali so prepuščeni sami sebi, bližnje metro postaje so zaprli, zato so morali po neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje.

"Bilo je grozno. Po šestih skladbah so oznanili desetminutno prekinitev zaradi vremena, v tem času pa je začelo močno deževati. Bili smo na prostem, z neba pa je dobesedno lilo. Bili sva na tleh, obe že čisto premočeni," začetek konca opisujeta naši bralki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po približno 20 minutah so po zvočnikih oznanili, da zdaj zaradi nevihte sledi evakuacija. Kot se spominjata: "V paniki smo začeli bežati, začela je padati toča v velikosti oreha. Zadnji trenutek sva prišli pod streho. Nekateri, ki jih je ujela toča, so krvaveli po glavi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poudarjata, da je bila organizacija izredno slaba, potem so jih poslali peš v nevihto in zaprli vse okoliške metro postaje, do naslednje postaje so morali hoditi okoli pet kilometrov. "Potem nas niso spustili na postajo, ko so jo odprli, pa so se ljudje začeli prerivati, zavladala je panika. Komaj sva prišli na metro. Bila je res grozna izkušnja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot ocenjujeta, je bila situacija izredno nevarna: "Hipodrom je raven, na koncertu je bilo 80.000 ljudi, in ko je zavladala panika, so vsi bežali. Najhuje je bilo sicer na metroju, saj so vsi želeli priti na vlak, zato so se močno prerivali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Skoraj leto in pol smo čakali na koncert, ki pa ga je žal pokvarilo vreme. Bil je edini na svetovni turneji, ki je bil odpovedan. Oboževalci so izredno razočarani, v Milano so prileteli iz vsega sveta, celo iz ZDA. Organizacija je bila porazna, organizatorji so vedeli, da prihaja nevihta in so nas pustili na odprtem, prepuščene samim sebi," skleneta vtise.

bad bunny milano koncert nevihta

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KOMENTARJI17

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luckyss.1
19. 07. 2026 10.51
Grozno mora že biti na takem butastem koncertu.
Odgovori
+2
2 0
graf
19. 07. 2026 10.49
nepozaben koncert ...
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
19. 07. 2026 10.48
Kdaj bo clank o danasnjem vremenu
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
19. 07. 2026 10.46
Pa sem zamudil še en dober dogodek.
Odgovori
+1
2 1
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
19. 07. 2026 10.45
Ob taki glasbi ni čudno, da se nebo joče...
Odgovori
+4
5 1
Desade
19. 07. 2026 10.43
novica za na naslovnico, resno?
Odgovori
+5
5 0
Tormentor
19. 07. 2026 10.41
kaj pa rinete na neumnosti
Odgovori
+10
10 0
Rafael Kramar
19. 07. 2026 10.37
Že, da greš na koncert nekoga, ki sam sebe imenuje Bad Bunny je dovolj, da si zaslužiš, da te naklesti toča...!!!
Odgovori
+16
16 0
audirs
19. 07. 2026 10.36
Sej ti že ime BAD pove vse, še dobro da ste 100 eur plačali za karto za koncert ki ga ni bilo! Ampak v tem norem kapitalističnem, infulenserskem svetu je to normalno! Ker ljudje očitno niso!
Odgovori
+11
11 0
Mean Cat
19. 07. 2026 10.33
Super so te reklame...
Odgovori
+4
4 0
sinus90
19. 07. 2026 10.30
Ma ni to Thompson kodar je organizacija za 500.000 ljudi 10/10 😎
Odgovori
+0
4 4
Fluxx
19. 07. 2026 10.33
Da bo naš otrok poslušal hrvaške pesmi, al kako je že un plakat.
Odgovori
+4
6 2
KarelP
19. 07. 2026 10.27
Toča in močnejsi veter je ob poletnih nevihtah od nekdaj naravni pojav, ne razumem zakaj vsakodnevne katastrofične napovedi in ko se te ne uresničijo, potem se v opravičilo piše o drobni toči, ki da je silno prizadela neko področje. O aktualni korupciji pa nič, to je novinarstvo.
Odgovori
+0
3 3
Bassettt
19. 07. 2026 10.26
Saj vidiš, da bo nevihta! in vprašanje varnosti! Besedo ima tudi izvajalec, ni vse samo na organizatorju. Očitno je šlo za dobiček in kritje stroškov. Pa so dobili zabavo za najmanj 100 evrov vredno karto koncerta
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+8
8 0
damy1972
19. 07. 2026 10.22
In?
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+5
5 0
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