Slovenki med točo na koncertu Bad Bunnyja: Bilo je grozno, vsi smo bežali

"Bilo je grozno. Po šestih skladbah so oznanili desetminutno prekinitev zaradi vremena, v tem času pa je začelo močno deževati. Bili smo na prostem, z neba pa je dobesedno lilo. Bili sva na tleh, obe že čisto premočeni," začetek konca opisujeta naši bralki.

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Po približno 20 minutah so po zvočnikih oznanili, da zdaj zaradi nevihte sledi evakuacija. Kot se spominjata: "V paniki smo začeli bežati, začela je padati toča v velikosti oreha. Zadnji trenutek sva prišli pod streho. Nekateri, ki jih je ujela toča, so krvaveli po glavi."

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Poudarjata, da je bila organizacija izredno slaba, potem so jih poslali peš v nevihto in zaprli vse okoliške metro postaje, do naslednje postaje so morali hoditi okoli pet kilometrov. "Potem nas niso spustili na postajo, ko so jo odprli, pa so se ljudje začeli prerivati, zavladala je panika. Komaj sva prišli na metro. Bila je res grozna izkušnja."

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Kot ocenjujeta, je bila situacija izredno nevarna: "Hipodrom je raven, na koncertu je bilo 80.000 ljudi, in ko je zavladala panika, so vsi bežali. Najhuje je bilo sicer na metroju, saj so vsi želeli priti na vlak, zato so se močno prerivali."

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