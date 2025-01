Slovenska darila za Trumpa: penina iz morske kleti, idrijska čipka, sveto pismo ...

Kaj podariti moškemu, ki si lahko privošči prav vse – z današnjim dnem pa ima v rokah vajeti najmočnejše države na svetu?

Da izbira resnično ni bila enostavna, je priznal podjetnik Ivo Boscarol, ki je v Belo hišo prek Melaniinega očeta Viktorja Knavsa poslal steklenico v morju starane penine, preraščene s školjkami.

Pa bo, poleg zamaškov edinstvene slovenske penine, v Beli hiši pokalo tudi iz slovenske pištole?

Prav pištola je namreč razlog, da sta si še dva Slovenca – Ivan in Grega Kralj – orožarja iz Šentjerneja, prislužila vabilo na inavguracijo. Posebej za predsednika Trumpa sta pred osmimi leti izdelala edinstven kos orožja, za katerega se je kasneje zanimal tudi ameriški FBI.

"Razlika med to pištolo in tisto, ki je trenutno v Trump towerju, je ta, da so te plastične platnice na njihovi pištoli izdelane iz srebra in unikatno ročno pogravirane," je pojasnil Grega Kralj, projektni vodja v Arexu.

Ko smo ju takrat vprašali, ali upata, da bosta Trumpa kdaj tudi osebno srečala sta, zanimivo, odgovorila: "Dvomim, tako blizu pa ne bomo prišli."

Ali bosta zdaj, ko se jima je želja uresničila, ameriškega predsednika obdarila še s kakšnim kosom orožja, pa tokrat nista želela razkriti.