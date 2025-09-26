Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Slovenska delegacija bo bojkotirala Netanjahujev govor v ZN

New York, 26. 09. 2025 09.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Zunanja ministrica Tanja Fajon je napovedala, da slovenska delegacija ne bo prisotna med današnjim govorom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku. Podoben bojkot oziroma odhod iz dvorane pričakuje tudi od drugih delegacij.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu FOTO: AP

"V dvorani slovenske delegacije zagotovo ne bo, ker ne poslušamo nekoga, ki je s strani Meddržavnega sodišča priznan, da krši in izvaja hudodelstva zoper človeštvo," je povedala Fajon. Podoben bojkot oziroma odhod iz dvorane pričakuje tudi od drugih delegacij, je poročala RTV Slovenija.

Napoved bojkota sledi četrtkovi seji vlade, na kateri je Netanjahuja razglasila za nezaželeno osebo. Fajon je nato v Odmevih na TV Slovenija glede morebitnih povračilnih ukrepov Izraela dejala, da trenutno nima informacij o tem.

Preberi še Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Netanjahu bo Generalno skupščino ZN nagovoril nekaj dni po tem, ko je več zahodnih držav priznalo Palestino. Izraelski premier je njihove odločitve ostro kritiziral in jih označil za nagrado palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Še pred nagovorom pa se je izraelski premier v četrtek sestal s predsedniki Srbije, Argentine in Paragvaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću se je zahvalil za njegovo podporo prizadevanjem Izraela za osvoboditev talcev. Argentinski predsednik Javier Milei je Netanjahuju ponudil podporo pri zagotavljanju osvoboditve talcev, Netanjahu pa je na srečanju s paragvajskim predsednikom Santiagom Peno pohvalil stališče njegove države do antisemitizma.

Še pred Netanjahujevim govorom je predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock danes opozorila na temeljna načela Ustanovne listine ZN.

"Aneksija je prepovedana, prav tako je v mednarodnem humanitarnem pravu prepovedano uporabljati humanitarno pomoč kot orožje v vojni," je povedala. Zavzela se je za prekinitev ognja v Gazi, osvoboditev talcev, okrepitev dobave humanitarne pomoči in rešitev dveh držav. Ob tem je dodala, da pričakuje intenziven govor.

Benjamin Netanjahu Generalna skupščina ZN Tanja Fajon bojkot Mednarodno sodišče
Naslednji članek

Napoved novih carin: 100-odstotne na zdravila, 50- za nekatero pohištvo

Naslednji članek

Turist umrl na izletu z ladjo, posadka ga je pokrila in nadaljevala z zabavo

SORODNI ČLANKI

Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Đalović zapustil Ljudski vrt, vijoličaste začasno znova prevzema Karanović

Netanjahu podpisal sporni načrt za širitev naselij: 'Palestinske države ne bo'

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256