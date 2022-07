Slovenska družina s čolnom izplula kljub burji, reševali so jo hrvaški reševalci

Na Hrvaškem so morali reševalci na pomoč priskočiti slovenski družini, ki se je na morje odpravila med burjo. Okoli 19.40 se je v reševanje vključila ladja Postaje pomorske in letališke policije Rijeka (PPAP Rijeka), ki je bila v času prijave najbližje prijavljenemu položaju, in nedolgo za tem locirala štiričlansko družino.

Slovenci so se uspeli prebiti do bližnje obale, a zaradi plitvine in neugodnih vremenskih razmer reševalcem ni uspelo priti dovolj blizu, zato so družini sporočili, naj počakajo na reševanje s kopnega. To je bilo organizirano v sodelovanju s pripadniki hrvaške gorske reševalne službe. Ta je do četverice prispela nekaj po 1. uri zjutraj.

Po pregledu so reševalci ugotovili, da v nesreči ni bil poškodovan nihče. Družino so pospremili do izhodišča, kjer so akcijo uspešno zaključili.

Hrvaški reševalci so sicer v preteklih 48-urah posredovali večkrat. Državno središče za usklajevanje reševanja in reševanja na morju je v tem času koordiniralo več iskalnih in reševalnih akcij na več področjih. Poleg reševanja slovenske družine so izpostavili še tri dogodke: reševanje veslača supa v Podvelebitskem kanalu, trčenje dveh čolnov, v katerem se je lažje poškodovala deklica, ter nesrečo katamarana pri Olibu.