Slovenska državljana v Zadru s pomočjo motilcev signala vdrla v avto in ukradla denar

Poleg tega so moški osumljeni, da so se že pred tem, istega dne okoli 12.15, pripeljali na parkirišče trgovine v Murvici, kjer so z napravo za motenje elektronskega signala preprečili 55-letnemu lastniku, da bi zaklenil svoj parkirani avtomobil. Ko je lastnik vozila opazil, da avtomobila ne more zakleniti, je posumil, da je tarča kaznivega dejanja, in je ostal ob njem dokler se trije osumljenci niso oddaljili od kraja.

"Ko se je voznik oddaljil od avtomobila, sta bila 31-letnik in 26-letnik v bližini kraja dogodka in poskrbela, da se voznik ni vrnil do vozila, medtem ko je 55-letnik odprl avto in iz predala v notranjosti avtomobila ukradel denarnico, v kateri je bilo več tisoč evrov, nakar so skupaj zapustili kraj dogodka," piše Zadarski list .

Takoj po prejetih prijavah je policija sprožila obsežno kriminalistično preiskavo, ki je privedla do prijetja treh moških. V torek okoli 18. ure so tako v Zadru prijeli 55-letnega srbskega državljana in dva slovenska državljana, stara 26 in 31 let.

Kriminalisti so med drugim preiskali dve motorni kolesi s slovenskimi registrskimi tablicami ter nastanitveni objekt na območju Zadra, ki so ga osumljenci uporabljali. Pri tem so 55-letniku in 26-letniku zasegli dve elektronski napravi za motenje signala.

Po opravljeni kriminalistični preiskavi so proti osumljencem podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivo dejanje drzne tatvine in eno kaznivo dejanje poskusa drzne tatvine.