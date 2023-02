Slovenska enota civilne zaščite v Turčiji že operativna

Slovenska enota civilne zaščite za iskanje in reševanje je prispela v Istanbul in je že operativna na delovišču. Po sprejemu s strani kontaktne osebe iz Turškega organa za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) so enoto z letalskim prevozom pospremili v Adano, od tam pa so jo napotili v Hatay.

V ponedeljek so Turčijo stresli uničujoči potresti, v okviru mehanizma EU za civilno zaščito pa bo domačinom pomagala tudi slovenska enota civilne zaščite za iskanje in reševanje. Slovenija je na območje poslala skupino sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci, ki je v Istanbul prispela okoli enih ponoči. Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je skupina že operativna na delovišču v provinci Hatay.

Slovenski strokovnjak za logistiko je sicer v Turčijo prispel že včeraj, trenutno pa je nastanjen in deluje v Ankari.

Turčija je ponoči zaprosila za materialno pomoč. Slovenija je že ponudila vse, za kar je zaprosila, in sicer šotore in grelce, ki bodo zadostovali za 250 oseb, ter odeje za 1000 oseb. Kot so še dodali z URSZR trenutno še čakajo sprejem ponujene opreme.

Kot so sporočili iz Evropske civilne zaščite in humanitarne pomoči, je 17 držav ponudilo 25 ekip za iskanje in reševanje ter dve ekipi nujne medicinske pomoči. V Turčiji bo tako skupaj 1155 reševalcev in 72 reševalnih psov, prve ekipe pa so po njihovih besedah prispele že včeraj.