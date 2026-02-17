Naslovnica
Tujina

Slovensko hišo v olimpijski Cortini obiskal knez Albert

Cortina, 17. 02. 2026 15.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Princ Albert

Slovensko hišo v olimpijski Cortini je obiskal knez Albert II. Monaški. V razpravi o trajnosti in vzdržnosti zimskih olimpijskih iger je pohvalil dejstvo, da so na teh igrah uspeli uporabiti že obstoječa prizorišča in začasne objekte. Predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS) in član MOK Johan Eliasch pa ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje zimske olimpijske igre potekale le na izbranih šestih do desetih prizoriščih.

Slovenska hiša je gostila razpravo o izzivih zimskih športov in olimpijskih iger. Kako bodo igre sploh videti čez 20 ali 30 let? "Če bomo pametni, nam bo uspelo. Izbrali bomo 6 do 10 prizorišč, med katerimi bodo krožile olimpijske igre. Tako ne bo treba vedno znova graditi novih prizorišč, ampak bomo uporabili že obstoječa. Že izkušnja teh olimpijskih iger kaže, da je to korak v pravo smer," meni Eliasch.

Da bodo potrebne temeljite spremembe vsakdana za večjo trajnost, pri čemer ima veliko vlogo prav šport, je izpostavil tudi knez Albert II. Monaški, ki je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in predsednik Komisije MOK za trajnost in dediščino, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kolinda Grabar-Kitarović
Kolinda Grabar-Kitarović
FOTO: Anže Furlan OKS

Pri MOK deluje tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je predsednica komisije za bodoče gostitelje olimpijskih iger. Zagovarja tezo, da se morajo igre prilagoditi gostiteljem in ne obratno. "Zimske olimpijske igre moramo organizirati tam, kjer so za to primerne razmere, pri tem pa zaščititi okolje in lokalno skupnost."

Najboljši ambasadorji trajnosti so lahko prav športniki, je v govoru izpostavil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Šport je univerzalen jezik prijateljstva, odločnosti in spoštovanja, je povedal.

Naslednje zimske olimpijske igre bodo leta 2030 v francoskih Alpah, leta 2034 pa v ameriški zvezni državi Utah (Salt Lake City).

