Slovensko hišo v olimpijski Cortini obiskal knez Albert

Slovenska hiša je gostila razpravo o izzivih zimskih športov in olimpijskih iger. Kako bodo igre sploh videti čez 20 ali 30 let? "Če bomo pametni, nam bo uspelo. Izbrali bomo 6 do 10 prizorišč, med katerimi bodo krožile olimpijske igre. Tako ne bo treba vedno znova graditi novih prizorišč, ampak bomo uporabili že obstoječa. Že izkušnja teh olimpijskih iger kaže, da je to korak v pravo smer," meni Eliasch.
Da bodo potrebne temeljite spremembe vsakdana za večjo trajnost, pri čemer ima veliko vlogo prav šport, je izpostavil tudi knez Albert II. Monaški, ki je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in predsednik Komisije MOK za trajnost in dediščino, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.
Pri MOK deluje tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je predsednica komisije za bodoče gostitelje olimpijskih iger. Zagovarja tezo, da se morajo igre prilagoditi gostiteljem in ne obratno. "Zimske olimpijske igre moramo organizirati tam, kjer so za to primerne razmere, pri tem pa zaščititi okolje in lokalno skupnost."
Najboljši ambasadorji trajnosti so lahko prav športniki, je v govoru izpostavil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Šport je univerzalen jezik prijateljstva, odločnosti in spoštovanja, je povedal.
Naslednje zimske olimpijske igre bodo leta 2030 v francoskih Alpah, leta 2034 pa v ameriški zvezni državi Utah (Salt Lake City).
