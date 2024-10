Slovenska podjetja naj bi v Italiji utajila za 14 milijonov evrov davka

Slovenska podjetja, osumljena davčne utaje, se ukvarjajo s spletno prodajo kozmetike, izdelkov za osebno higieno in kontaktnih leč, pri čemer so cene njihovih izdelkov zelo konkurenčne, piše tržaški dnevnik.

Izdelke so podjetja prodajala tudi italijanskim strankam, čeprav v Italiji niso imela nobenega fizičnega obrata za prodajo ali distribucijo blaga. Poslovala so izključno prek spleta in se na ta način domnevno poskušala izogniti nadzoru agencije za javne prihodke.