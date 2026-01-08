Slovenska turistka, ki je obtičala na Sokotri, na varnem

Letalski prevoznik Yemen Airways je v sredo opravil prvi neposredni let iz Sokotre, ki leži ob Adenskem zalivu, v savdsko Džedo, na krovu je bilo 179 turistov različnih narodnosti, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal jemenski letalski vir.

Ta je pojasnil, da je evakuacija sledila usklajevanju med pristojnimi jemenskimi organi in letalsko družbo v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba so v teku priprave za prevoz preostalih turistov, ki so še na otoku.