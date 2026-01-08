Naslovnica
Tujina

Slovenska turistka, ki je obtičala na Sokotri, na varnem

Aden / Ljubljana, 08. 01. 2026 08.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Otok Sokotra leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije

Slovenska državljanka, ki se je na zunanje ministrstvo obrnila po decembrski zaostritvi spopadov na jugu Jemna in odpovedi letov zaradi katerih je več sto turistov obtičalo na otoku Sokotra, je zapustila otok in je na varnem, so sporočili iz zunanjega ministrstva. V sredo je prvi let z otoka poletel proti Savdski Arabiji.

Letalski prevoznik Yemen Airways je v sredo opravil prvi neposredni let iz Sokotre, ki leži ob Adenskem zalivu, v savdsko Džedo, na krovu je bilo 179 turistov različnih narodnosti, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal jemenski letalski vir.

Ta je pojasnil, da je evakuacija sledila usklajevanju med pristojnimi jemenskimi organi in letalsko družbo v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba so v teku priprave za prevoz preostalih turistov, ki so še na otoku.

Otok Sokotra leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije
FOTO: AP
FOTO: AP

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija.

sokotra slovenka jemen

