Slovenska veleposlanica na Kosovu: Odprta sem za dialog z vsemi zaposlenimi

Zaposleni na slovenskem veleposlaništvu na Kosovu očitajo veleposlanici, da nad njimi izvaja psihofizično nasilje, in zahtevajo njeno zamenjavo. Veleposlanica Minca Benedejčič pa pravi, da to ne drži, temveč da si, nasprotno, že od samega začetka prizadeva predvsem za dobre odnose, višje plače in izboljšanje delovnih pogojev. Kot nam je povedala veleposlanica, je v tem času dosegla, da so se zaposlenim povišale plače, nazadnje z letošnjim letom, ko so na podlagi njene pobude dobili odobritev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve za izplačilo malice, prevoza in jubilejnih nagrad.

"V okviru nedavnega obiska komisije ministrstva v Prištini sem posebej poudarila, da sem bila, sem in bom vedno odprta za dialog z vsemi zaposlenimi glede vseh stvari, ki jih žulijo," je napisala veleposlanica. Ob tem je omenila, da so vključeni tudi termostat za gretje in dodatna klima v konzularnih prostorih, pa tudi možnost kajenja v zgornji etaži veleposlaništva.

"Gre torej za zadeve, ki so rešljive in se tudi že rešujejo. V tem duhu je tudi potekal moj včerajšnji pogovor z ministrico, ki si prav tako kot jaz želi konstruktivnih medsebojnih odnosov," je sklenila veleposlanica.