Slovenska veleposlanica pisala pristojnim po poškodbi dvojezičnih napisov

Kot je pojasnil slovenski minister za zunanje zadeve Anže Logar, je veleposlanica v zvezi z incidentom, ko so neznanci v noči na nedeljo s črno barvo pomazali slovenska imena na dvojezičnih krajevnih napisih v občinah Pliberk in Dobrla vas, pismo naslovila na avstrijsko ministrico Susanne Raab, ki je pristojna za manjšine, ter koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja. V dopisu je izrazila pričakovanje, da bodo avstrijske oblasti obsodile to ravnanje in da bodo preiskale, kdo je naročil in izvedel to akcijo, je še dejal. Pismo je bilo po njegovih besedah posredovano tudi avstrijskemu zunanjemu ministru Alexandru Schallenbergu.

Vodja slovenske diplomacije je v odgovoru na vprašanje poslanca SABAndreja Rajha še spomnil, da so bili dvojezični napisi na avstrijskem Koroškem pred desetletjem prvovrstna politična tema, s pomočjo diplomacije pa sta strani dosegli napredek. Ravno letos mineva deset let od podpisa memoranduma o dvojezičnih napisih. Je pa na tem področju po oceni ministra možno doseči še marsikaj. "Nismo še dosegli vsega, kar bi morali, tovrstne naloge so še pred nami," je poudaril Logar. Izrazil je še upanje, da mazaška akcija ni posledica lokalnih volitev na avstrijskem Koroškem konec februarja.