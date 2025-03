Slovenska vojaška ladja Triglav 11 na remontu v Šibeniku

"Namenjena je nadzoru slovenskega akvatorija, podpori delovanja potapljačev, iskanju in reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja," piše Slovenska vojska.

Patruljna ladja Slovenske vojske Triglav 11 je v Šibenik prispela v soboto. Zgrajena je bila v Rusiji in leta 2010 predana Sloveniji. Triglav 11 je opremljen za izvajanje patruljnih in varovalnih nalog v teritorialnem morju Slovenije.

Ladjedelnica Iskra v Šibeniku tako nadaljuje tradicijo vzdrževanja in remonta vojaških plovil. Leta 2019 je ladjedelnico Šibenik prevzela Iskra Dušana Šešoka in odtlej se imenuje Ladjedelnica Iskra.

Leta 2020 je k njim na redno vzdrževanje prispela obalna patruljna ladja hrvaške mornarice OOB-31 "Omiš". Prav tako so leta 2024 na pregled stanja in pripravo na obnovo pripeljali legendarno ladjo "Tijat". Kot piše ŠibenikIN, to priča o pomembni vlogi šibeniške ladjedelnice pri ohranjanju pomorske dediščine in vzdrževanju plovil.