Na mednarodni vojaški vaji Slovenija sodelovala z zračno obrambo

"Enote za nadzor in obrambo zračnega prostora so na vaji urile postopke nadzora zračnega prostora, poveljevanja in kontrole ter zagotavljanja situacijske slike zračnega prostora za varno izvedbo vaje," so po končani vaji sporočili iz Slovenske vojske.

Na vaji je 9. bataljon zračne obrambe prvič sodeloval z daljinsko vodeno oborožitveno postajo Mangart 25 in uspešno izvedel bojno streljanje na cilje v zraku.