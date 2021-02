Slovenska vojska v BiH prevzema skupino, ki skrbi za povezavo med vojaki in civilisti

Slovenija bo od Čila v petek uradno prevzela t. i. hišo LOT v Banjaluki, ko bodo tudi dvignili slovensko zastavo, pripadniki pa bodo v hiši v središču mesta začeli delovati 15. marca. Kot je pojasnil Cesar na novinarski konferenci, jim lokacija v mestu omogoča boljše zaznavanje sprememb v okolju in odzivajo nanje. Glede usposabljanja pa je poudaril, da je pomembno predvsem za krepitev človeških pristopov do lokalne skupnosti.

V BiH je v okviru operacije Althea aktivnih 17 hiš LOT, ki so razdeljene na pet večjih območij. Poslanstvo LOT je zagotavljanje informacij poveljniku operacije Eufor Althea o razmerah na terenu ter sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi.

Skupino LOT sestavlja osem pripadnikov, od tega tri patrulje s po dvema pripadnikoma. Aktivni bodo v desetih občinah v bližini Banjaluke. Vsaka od patrulj SV bo delovala v treh do štirih občinah. Napotitev bo trajala šest mesecev. Po novem bo tako v BiH aktivnih skoraj 20 slovenskih vojakov.