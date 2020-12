Slovenske dobrote sredi New Yorka: s čim lahko prepriča razvajene Američane?

Drzen slovensko-avstralski projekt v eni najprestižnejših svetovnih metropol - New Yorku, ki se ponaša s tem, da ima vse. A nečesa Newyorčani do zdaj vendarle niso mogli okusiti: slovenske hrane. To se bo spremenilo z odprtjem prve slovensko-ameriške restavracije z imenom Pekarna. Odprl jo je sicer Avstralec, ki pa zagotavlja, da bodo okusi pravi, pri čemer bo pomagala tudi sodnica v šovu Masterchef Slovenija Alma Rekić. Restavracijo, ki zaradi pandemije sicer še ne more zares zaživeti, je obiskala naša newyorška dopisnica.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:53 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Pekarna v New Yorku 03:29 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: S čim lahko slovenska hrana prepriča razvajene Newyorčane? icon-chevron-left icon-chevron-right