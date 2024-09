Slovenskega ribiča v hrvaškem morju napadla barakuda

Napad barakude na slovenskega ribiča so za Jutarnji list v sredo potrdili na policijski upravi Šibeniško-kninske županije. Pojasnili so, da je riba napadla ribiča tako, da ga je večkrat udarila v masko. Ta se je pri tem zlomila in povzročila poškodbe glave. Poškodovanega potapljača so sprva odpeljali v šibeniško bolnišnico, kasneje pa v eno od bolnišnic v Splitu.

Morski biolog Petar Kružić je za Jutarnji list dejal, da se mu napad ribe v tem primeru ne zdi nenavaden. Kot je pojasnil, je barakuda napadla ribiča, ki je nanjo streljal s puško, ker se je poskušala braniti. "Gre za ribo, ki ima precej močne zobe in čeljust, ki služi za lov plena. Lahko vas poškoduje, če jo napadete. To, kar vemo zagotovo, pa je, da vas ne bo napadla iz ljubega miru, morda samo, če ščiti mladiče," je dodal. Barakude so v tropskih morjih lahko daljše od dveh metrov, jadranska barakuda pa doseže do meter in pol.