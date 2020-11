Raziskava, v kateri so uporabili podatke 65 milijonov otrok, je pokazala, da je med najvišjimi in najnižjimi 19-letniki kar 20 centimetrov razlike. Slovenski 19-letniki so po višini na 10. mestu, Slovenke na 13. Zlasti pomanjkanje kakovostne hrane v otroštvu vodi do zastoja v rasti in naraščanja debelosti pri otrocih.

Višina in teža šolskih otrok in mladostnikov, ki sta pokazatelj njihovega zdravja in kakovosti prehrane, se med državami sveta zelo razlikujeta, je pokazala globalna raziskava londonskega Imperial Collegea. V raziskavi so uporabili podatke 65 milijonov otrok, starih od pet do 19 let. Med najvišjimi in najnižjimi 19-letniki je kar 20 centimetrov razlike. Po navedbah raziskave, ki jo je objavila znanstvena revija Lancet, je povprečno 19-letno dekle v Bangladešu in Gvatemali, kjer živijo najnižja dekleta na svetu, visoko toliko kot povprečno 11-letno dekle na Nizozemskem, kjer živijo najvišji fantje in dekleta.

Vpliv kakovostne hrane v otroštvu Skupina strokovnjakov, ki je raziskavo izvedla na podlagi podatkov za 193 držav, opozarja, da lahko zlasti pomanjkanje kakovostne hrane v otroštvu vodi do zastoja v rasti in naraščanja debelosti pri otrocih, kar vpliva na otrokovo zdravje in dobro počutje za vse njegovo življenje. Raziskava, ki je zajela podatke med letoma 1985 in 2019, je pokazala, da so bili najvišji 19-letniki lani na Nizozemskem. Povprečno so bili visoki 183,8 centimetra. Do desetega mesta sledijo Črna gora, Estonija, Bosna in Hercegovina, Islandija, Danska, Češka, Latvija, Slovaška in Slovenija, kjer je 19-letnik povprečno visok 181 centimetrov. Najvišje 19-letnice prav tako prihajajo iz Nizozemske. Povprečno so visoke 170,4 centimetra. Sledijo Črna gora, Danska, Islandija, Latvija, Estonija, Srbija, Češka, Litva in Ameriška Samoa. Slovenske 19-letnice so povprečno visoke 167,2 centimetra in so na 13. mestu. Najnižje 19-letnice s povprečno višino 150,9 centimetra prihajajo iz Gvatemale, sledijo Bangladeš, Nepal, Vzhodni Timor, Madagaskar, Laos, Filipini, Maldivi, Indonezija in Peru. Najnižji 19-letniki so bili lani v Vzhodnem Timorju (160,1 centimetra), sledijo pa Laos, Salomonovo otočje, Papua Nova Gvineja, Mozambik, Gvatemala, Nepal, Jemen, Bangladeš in Madagaskar. Najbolj se je povprečna višina otrok v 35-letnem obdobju povečala v državah gospodarskega vzpona, kot sta Kitajska in Južna Koreja, ter ponekod v jugovzhodni Aziji. 19-letni fantje na Kitajskem so bili lani za osem centimetrov višji kot leta 1985 in so se s 150. mesta leta 1985 lani povzpeli na 65. mesto. V nasprotju z njimi je višina otrok, zlasti dečkov, v številnih državah podsaharske Afrike v teh desetletjih stagnirala ali se znižala.

