Slovenski astrofizik o razmerah na La Palmi: civilna zaščita se je odlično organizirala

Kaj sta videla?

Kot opisuje Stanič, sta ob samem izbruhu iz observatorija opazila vulkanski dim in vodno paro, velik oblak, ki se je dvigal. Kot je dodal, sta v bližini kraja izbruha videla veliko odprtino, iz katere je tudi do 40 metrov visoko bruhala lava. Reka lave je prišla skoraj do morja in že takrat je pred seboj podrla vsaj 100 hiš, je opisal. Kot je poudaril, se je civilna zaščita odlično organizirala in preselila ljudi ter omejila nevarno območje, gmotna škoda pa je seveda ogromna.

Kakšne so tam razmere zdaj?

Na kraj sta se odpravila znova in kot opisujeta, je tam trenutno težko živeti, saj je v zraku velika koncentracija prašnih delcev, zato vsi nosijo maske in tudi z masko je tam težko dihati, saj je vulkanski pepel povsod. Trenutne razmere težave povzročajo le na direktno prizadetem delu otoka, drugje pa življenje poteka dovolj normalno, je povedal.