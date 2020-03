Slovenski državljan v skladišču italijanskih železnic kradel železo

65-letnika so aretirali karabinjeri iz Opčin. Moškega so opazili, ko je zapuščal skladišče, pod roko pa je nosil železje. Mimoidočo patruljo je mirno pozdravil, a se jim je vseeno zdel sumljiv, zato so ga počakali pri njegovem avtomobilu, ki je bil parkiran ob cesti, približno 100 metrov stran od skladišča.

Ko je moški prispel do avtomobila, se je policistom opravičil za napačno parkiranje in oviranje prometa. Ker pa so karabinjeri opazili, da ima vozilo tuje registrske tablice, prav tako pa na njem ni oznak italijanskih železnic, so se odločili, da avtomobil pregledajo. V prtljažniku so odkrili dele tračnic ter tudi orodje, s katerim si je moški pomagal pri kraji.

Soočen z dejstvi, je priznal, da je upokojeni delavec železnic, ki je vedel, kaj se nahaja v skladišču. 65-letnega slovenskega državljana, ki je v preteklosti že bil kaznovan zaradi tatvine materiala, so aretirali in odpeljali v zapor Coroneo.