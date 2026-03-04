Zapleti pri evakuaciji: Slovenci čakajo na letališču v Maskatu

Letalo Boeing 737-322 letalske družbe Jordan Aviation je nekaj pred 4. uro po našem vzletelo iz Ammana v Jordaniji in je na poti v Oman. Tam bo pobralo prvo skupino slovenskih državljanov in jih pripeljalo na letališče Brnik. Časovnica evakuacije se je sicer zavlekla, ker so morali za let pridobiti dodatna dovoljenja. Po naših informacijah naj bi si nekateri letalske karte sicer poiskali sami.
Letalo v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu, čeprav je s posadko v pripravljenosti in čaka na nadaljnja navodila za vzlet, so sporočili, niso pa navedli, od kod naj bi vzletelo.
"Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej pripeljejo varno v domovino. Ko bodo znane nove informacije, bodo s tem seznanjeni potniki in javnost," so še zatrdili.
Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je izrazil pričakovanje, da bo letalo v noči na sredo vendarle krenilo na pot. Po njegovih besedah je bilo "nekaj zapletov", vendar so po zadnjih informacijah razrešene še zadnje tehnične podrobnosti in "pričakujemo, da bo letalo v nočnih urah krenilo na pot" in vkrcalo potnike ter v čim krajšem možnem času iz Maskata nadaljevalo pot proti Sloveniji.
Zapletene razmere
Na vprašanje, ali ima letalo zdaj vsa dovoljenja in bo lahko v Maskat poletelo v naslednjih 24 urah, je odgovoril: "Verjamem, da v krajšem času kot v 24 urah. Po do zdaj znanih informacij vsa dovoljenja, vse tehnikalije so razrešene, tako da verjamem, da bo v najkrajšem možnem času letalo prišlo v Maskat."
Zaplet je posledica razmer, ki vladajo na območju, je odgovoril na vprašanje, ali se je zunanje ministrstvo napačno lotilo organizacije poleta, glede nato, da je nekaj letal danes že poletelo tudi iz Dubaja.
"Vemo, da so določeni prevozniki odvisni od dovoljenj, od razmer v zračnem prostoru. (...) To so dejavniki, ki segajo izven našega dometa," je dejal in poudaril, da se zunanje ministrstvo in ekipa veleposlaništva v Abu Dabiju maksimalno trudi, da stori vse, kar je v njihovi moči, da pospešijo postopke.
V regiji 1000 Slovencev
Prva skupina slovenskih državljanov, ki so po sobotnem začetku ameriško-izraelske vojaške operacije proti Iranu in posledični prekinitvi letov obtičali na Bližnjem vzhodu, naj bi po prvotnih napovedih že v torek oziroma v noči na sredo s čarterskim poletom poletela proti Sloveniji. V domovino naj bi se vrnili v sredo dopoldne.
V regiji se po ocenah nahaja okoli tisoč slovenskih državljanov. Za pomoč pri evakuaciji iz Združenih arabskih emiratov se je na zunanje ministrstvo obrnilo več kot 700 ljudi.
Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, sta za sredo pozno popoldne oziroma zvečer načrtovana še dva evakuacijska leta za slovenske državljane.
Vlada bo za reševanje Slovencev, ki so ostali ujeti, namenila 1,5 milijona evrov.
Evakuacije Evropejcev
Francozom bodo za vrnitev iz držav Bližnjega vzhoda na voljo različne možnosti. Med njimi bodo komercialni leti, na katerih bo Pariz rezerviral večje število sedežev, in posebni čarterski leti, po potrebi pa bi lahko uporabili tudi letala francoske države
Nemške dopustnike nameravajo vrniti v Nemčijo s pomočjo partnerskih letalskih družb, med katerimi so Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways. Italija in Srbija sta svoje državljane začeli vračati v ponedeljek.
