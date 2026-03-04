Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zapleti pri evakuaciji: Slovenci čakajo na letališču v Maskatu

Ljubljana/Maskat, 04. 03. 2026 06.10 pred 14 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Slovenci med čakanjem na avtobuse za Oman

Slovenski državljani, ki so jih v torek z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, čakajo na letališču v Maskatu. Zaradi nenehnega spreminjanja varnostnih razmer v regiji letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Po naših informacijah je letalo zjutraj po našem času iz Jordanije poletelo v Oman, od tam pa bo v Slovenijo pripeljalo prvi skupino evakuirancov.

Letalo Boeing 737-322 letalske družbe Jordan Aviation je nekaj pred 4. uro po našem vzletelo iz Ammana v Jordaniji in je na poti v Oman. Tam bo pobralo prvo skupino slovenskih državljanov in jih pripeljalo na letališče Brnik. Časovnica evakuacije se je sicer zavlekla, ker so morali za let pridobiti dodatna dovoljenja. Po naših informacijah naj bi si nekateri letalske karte sicer poiskali sami.

Letalo v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu, čeprav je s posadko v pripravljenosti in čaka na nadaljnja navodila za vzlet, so sporočili, niso pa navedli, od kod naj bi vzletelo.

"Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej pripeljejo varno v domovino. Ko bodo znane nove informacije, bodo s tem seznanjeni potniki in javnost," so še zatrdili.

Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je izrazil pričakovanje, da bo letalo v noči na sredo vendarle krenilo na pot. Po njegovih besedah je bilo "nekaj zapletov", vendar so po zadnjih informacijah razrešene še zadnje tehnične podrobnosti in "pričakujemo, da bo letalo v nočnih urah krenilo na pot" in vkrcalo potnike ter v čim krajšem možnem času iz Maskata nadaljevalo pot proti Sloveniji.

Slovenci med čakanjem na avtobuse za Oman
Slovenci med čakanjem na avtobuse za Oman
FOTO: Bralka

Zapletene razmere

Na vprašanje, ali ima letalo zdaj vsa dovoljenja in bo lahko v Maskat poletelo v naslednjih 24 urah, je odgovoril: "Verjamem, da v krajšem času kot v 24 urah. Po do zdaj znanih informacij vsa dovoljenja, vse tehnikalije so razrešene, tako da verjamem, da bo v najkrajšem možnem času letalo prišlo v Maskat."

Zaplet je posledica razmer, ki vladajo na območju, je odgovoril na vprašanje, ali se je zunanje ministrstvo napačno lotilo organizacije poleta, glede nato, da je nekaj letal danes že poletelo tudi iz Dubaja.

"Vemo, da so določeni prevozniki odvisni od dovoljenj, od razmer v zračnem prostoru. (...) To so dejavniki, ki segajo izven našega dometa," je dejal in poudaril, da se zunanje ministrstvo in ekipa veleposlaništva v Abu Dabiju maksimalno trudi, da stori vse, kar je v njihovi moči, da pospešijo postopke.

Preberi še Slovenski športniki ujeti sredi vojne napetosti
Zračna razdalja med letališčem v Dubajem in letališčem v Maskatu v Omanu.
Zračna razdalja med letališčem v Dubajem in letališčem v Maskatu v Omanu.
FOTO: Google Maps

V regiji 1000 Slovencev

Prva skupina slovenskih državljanov, ki so po sobotnem začetku ameriško-izraelske vojaške operacije proti Iranu in posledični prekinitvi letov obtičali na Bližnjem vzhodu, naj bi po prvotnih napovedih že v torek oziroma v noči na sredo s čarterskim poletom poletela proti Sloveniji. V domovino naj bi se vrnili v sredo dopoldne.

V regiji se po ocenah nahaja okoli tisoč slovenskih državljanov. Za pomoč pri evakuaciji iz Združenih arabskih emiratov se je na zunanje ministrstvo obrnilo več kot 700 ljudi.

Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, sta za sredo pozno popoldne oziroma zvečer načrtovana še dva evakuacijska leta za slovenske državljane.

Vlada bo za reševanje Slovencev, ki so ostali ujeti, namenila 1,5 milijona evrov. 

Kot dodatna podpora slovenskim državljanom je aktiviran Klicni center 114, kjer lahko državljani v tujini kot tudi njihovi družinski člani, svojci in prijatelji v Sloveniji pridobijo ključne informacije. Namenjen je razbremenitvi obstoječih linij na MZEZ in na slovenskih veleposlaništvih po svetu.

 

Klicni center 114 je danes dosegljiv od 8.00 dalje za klice iz Slovenije na brezplačni telefonski številki 114, za klice iz tujine pa na telefonski številki +386 1 478 5000.

Evakuacije Evropejcev

Francozom bodo za vrnitev iz držav Bližnjega vzhoda na voljo različne možnosti. Med njimi bodo komercialni leti, na katerih bo Pariz rezerviral večje število sedežev, in posebni čarterski leti, po potrebi pa bi lahko uporabili tudi letala francoske države

Nemške dopustnike nameravajo vrniti v Nemčijo s pomočjo partnerskih letalskih družb, med katerimi so Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways. Italija in Srbija sta svoje državljane začeli vračati v ponedeljek.

evakuacija slovenski državljani Maskat Oman varnostne razmere

Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Kako prepoznati nasilje, če otrok ne spregovori?
Kako prepoznati nasilje, če otrok ne spregovori?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551