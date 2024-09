Slovenski državljani za Kitajsko ne potrebujejo več vizuma

Ministra sta govorila tudi o perečih svetovnih temah, kot so vojna v Ukrajini in vse hujše napetosti na Bližnjem vzhodu. Vang je dejal, da se Kitajska zavzema za preprečevanje nadaljnjega širjenja spopadov in mirovno konferenco, na kateri bi sodelovale vse vpletene strani, saj da v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o trajnem miru. Fajonova pa je opozorila, da mora "vsaka mirovna pobuda temeljiti na ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine".

Strinjala sta se, da je nujno takojšnje premirje v Gazi za preprečitev humanitarne katastrofe. "Slovenija si bo še naprej prizadevala, da Palestino prizna še več držav, za dogovor za izpustitev talcev in večjo humanitarno pomoč civilistom ter uresničitev dveh držav, vključno s podporo opolnomočenju palestinske vlade," je dodala Fajonova.