Slovenski in avstrijski pisatelji obsodili policijsko racijo pri Peršmanu

Novice o nedavnem brutalnem policijskem napadu na mladinski antifašistični tabor pri Peršmanu, posvečenemu spominu na odporništvo, demokracijo in medkulturni dialog, spremljajo z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenostjo, so zapisali v izjavi za javnost. "Takšna dejanja pomenijo nedopustno grožnjo temeljni človekovi pravici do svobode izražanja, zbiranja in zgodovinskega spomina, posebej ko so uperjena proti mladim, ki negujejo vrednote miru, solidarnosti in antifašizma," so dodali.

"PEN kot mednarodna organizacija pisateljev, predana svobodi besede, kulture in misli, izraža solidarnost z udeleženci tabora, z organizatorji in z vsemi, ki se borijo proti ponovnemu porastu skrajnih desničarskih ideologij," so še zapisali. Kot opozarjajo, so tovrstni napadi več kot zgolj posamezni incidenti – so simptom širših družbenih procesov, ki ogrožajo demokratične vrednote, pluralizem in mirno sobivanje.

Napad na zbor mladih z željo ohraniti zgodovinski spomin in graditi bolj pravično prihodnost pri združenjih pisateljev razumejo kot zavržno dejanje sovraštva, "in to s strani uradnih državnih organov, ki ga nikakor ne gre podcenjevati ali relativizirati" .

Od avstrijskih oblasti zahtevajo temeljito preiskavo dogodka, jasno javno obsodbo storilcev ter ukrepe za zaščito manjšin in spominskih praks, ki temeljijo na resnici, zgodovinski odgovornosti in mednarodnem sožitju. Po njihovih ocenah bi morala Avstrija že davno dosledno izvajati 7. člen Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije ter slovenski manjšini zagotoviti izobraževanje in vse upravne postopke v slovenščini. Kot so še dodali, so jezikovne pravice osnovne človekove pravice.

"PEN bo tudi v prihodnje neomajno stal na strani besede, ki nas povezuje, in se boril proti vsem oblikam nasilja, zastraševanja in zgodovinskega revizionizma," so še zapisali.