Slovenski inštruktorji izurili že več kot 800 ukrajinskih vojakov

Kot je v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju pojasnil Črnčec, je bilo približno 800 ukrajinskih vojakov izurjenih v okviru usposabljanj pod vodstvom slovenskih inštruktorjev. Ti po njegovih besedah opravljajo usposabljanja inženircev, reševalcev in strelcev.

V skladu s sklepom vlade jih lahko v misiji deluje do 30, pri čemer pa se njihovo dejansko število spreminja, je še povedal državni sekretar. Dodal je, da na ministrstvu na podlagi dosedanjih izkušenj ne vidijo potrebe, da bi povečali število, določeno v vladnem sklepu.

V luči razprav o možnosti usposabljanja ukrajinskih vojakov v domovini je dejal, da sam ne vidi potrebe po tem. "Mislim, da je v tem trenutku najpomembneje, da nadaljujemo usposabljanje pripadnikov ukrajinske vojske in da to še naprej počnemo v državah članicah EU, ki so čim bližje Ukrajini, kar je tudi njihova želja," je povedal.