Slovenski jadralni padalec hudo poškodovan: 'Miru gre dobesedno za življenje'

"Večkratni odprt zlom leve stegnenice - to je ena najbolj življenjsko nevarnih poškodb -, ter huda poškodba desnega kolena, nočno reševanje. Trenutno se nahaja v manjši bolnišnici, kjer vladajo izredno slabe razmere in čaka na najnujnejši poseg," so sporočili iz DJP Albatros Celje, kjer si prizadevajo organizirati helikopterski prevoz s hribovja 200 kilometrov daleč v večjo mestno bolnišnico. Pri nočnem reševanju je sodelovalo 12 ljudi.

Po zadnjih informacijah je jadralni padalec prestal prvo večjo operacijo v manjši bolnišnici, kmalu pa ga bodo prepeljali v bolnišnico v Čandigarju. Njegovo stanje je stabilno.

Ob tem prosijo vse jadralne padalce in ostale za donacijo. "Miru gre dobesedno za življenje in stroškov reševanja iz hriba, hospitalizacije, operacij in nadaljnjih posegov ni sposoben brez naše in vaše pomoči pokriti. Sproti bomo objavljali potek dogodkov in tudi vse, ki ste donirali. Kakršnokoli donacijo nakažite na TRR društva Albatros Celje."