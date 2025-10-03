Svetli način
Slovenija

Slovenski kontrolorji letenja bodo stavkali, pri Ryanairu zaskrbljeni

Ljubljana, 03. 10. 2025 16.24 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , U.Z. , STA
Komentarji
13

Po tem, ko so slovenski kontrolorji letenja za 6. in 7. oktober razglasili stavko, so pri Ryanairu izrazili skrb glede potnikov, ki bodo leteli preko slovenskega zračnega prostora, saj bi ti lahko utrpeli zamude ali odpovedi letov. Predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen so pozvali, naj nujno reformira "pokvarjen evropski sistem kontrole zračnega prometa".

Ryanair
Ryanair FOTO: AP

Ryanair, vodilni evropski letalski prevoznik, je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj "nujno reformira slab evropski sistem kontrole zračnega prometa" in zaščiti potnike na preletih. 

"Slovenski zakoni o minimalnih storitvah ne ščitijo preletov med nacionalnimi stavkami kontrolorjev zračnega prometa, kot je to urejeno v Italiji, Španiji in Grčiji," so opozorili pri Ryanairu. 

Zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki je napovedana za 6. in 7. oktobra, bi namreč na tisoče potnikov iz EU – velika večina slovenski zračni prostor le preleti na poti do svojega cilja – lahko utrpelo zamude ali odpovedi letov. Temu se je mogoče izogniti, saj nacionalna stavka z njihovo letalsko družbo nima prav nobene povezave.

"To je skrajno nepošteno, vendar Ursula von Derlayed-Again (v prevodu "spet pozna") sedi v Bruslju in ne počne ničesar za zaščito potnikov EU ali enotnega trga letalskih potovanj", so bili kritični.

Ryanair zdaj poziva potnike EU, naj obiščejo spletno stran "Kontrola zračnega prometa vam je uničila let" in zahtevajo, da von der Leyenova ukrepa in spremeni ta - po njihovih besedah - "pokvarjeni" sistem kontrole zračnega prometa EU, tako da "(1) odredi, da morajo biti nacionalne službe kontrole zračnega prometa polno operativne za prvi val jutranjih letov, sicer se bodo soočile z globami, in (2) zaščiti prelete (in enotni trg) med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa".

Direktorica komunikacij pri Ryanairu Jade Kirwan je dejala, da je popolnoma nesprejemljivo, da so potniki iz EU, ki sploh ne letijo v oziroma iz Slovenije, ampak slovenski zračni prostor le preletijo na poti do svojega cilja (npr. Varšava–Rim), prisiljeni trpeti zaradi zamud oziroma odpovedi letov, ki bi se jim lahko izognili, zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki z njimi nima nobene zveze. "To pa zato, ker Slovenija ne ščiti preletov med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa, kot to počnejo v Italiji, Španiji in Grčiji," je dodala.

KZPS: Pogajanja še potekajo

Na Kontroli zračnega prometa Slovenije so pojasnili, da pogajanja s Samostojnim sindikatom delavcev kontrole letenja RS še vedno potekajo, podrobnosti pa v tej fazi skladno z dogovorom obeh strani ne morejo komentirati. Napoved stavke za ponedeljek in torek tako za zdaj ostaja.

Spomnimo. Kontrolorji so stavko napovedali sredi septembra za 6. in 7. oktober med 7. in 21. uro na območni kontroli zračnega prometa Ljubljana ter letaliških kontrolah zračnega prometa Ljubljana, Maribor in Portorož.

Povod za stavko naj bi bila ukinitev rekreacijskega dopusta, ki vključuje več ugodnosti. Vodstvo kontrole zračnega prometa je takrat napovedalo, da bo poskušalo v dialogu s sindikatom stavko preprečiti.

V Kontroli zračnega prometa Slovenije je zaposlenih 113 kontrolorjev. Kot so pojasnili v družbi, sta za opravljanje tega dela med drugim potrebna licenca in dovoljenje za delo, vezano na določeno lokacijo. Izbrani kandidati morajo opraviti usposabljanje, ki traja približno 18 mesecev. Teoretično usposabljanje izbranih kandidatov traja približno tri mesece, sledita dva meseca dela na simulatorju in nato še dobro leto usposabljanja na živem prometu z inštruktorjem. Posameznik pridobi dovoljenje za delo, ko uspešno opravi zaključni izpit.

Ryanair stavka letalski kontrolorji kontrolor
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
03. 10. 2025 16.48
Naj gredo malo okoli. Enih 9 min je v našem prostoru in to je to. 10 min zamude in to je to.
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 16.47
+1
A ta ryanair, bi rad prepovedal stavkanje kot je v ZDA Ronald Reagan!!!!
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 16.46
+1
Slovenski kontrolorji stavkajo po navodilih kontrolorjev iz Nemčije! Aha, Laynarca!
ODGOVORI
1 0
tv1206802
03. 10. 2025 16.43
+1
Plače imajo glede na ostale izjemne
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
03. 10. 2025 16.42
avijacija na tapeti zanimivo po celi EU enako zlomka kaj bi naj to bilo. Urska saj bomo kupili ameriski proti tracni zid za dji droncke
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
03. 10. 2025 16.39
+4
A sedaj bo pa še potrebno dovoljenje EU komisije za štrajk? Ta EU postaja bistveno slabša skupnost, kot je bila Jugoslavija. V Titovi Jugoslaviji je bilo bistveno več svobode in manj kontrole nad državljani.
ODGOVORI
4 0
Brus123
03. 10. 2025 16.43
EU je tako kot zvezdna vrata, nič dobrega ne pride od tam!!
ODGOVORI
0 0
Hasi
03. 10. 2025 16.38
+2
vse da se par litrov kerozina prišpara...
ODGOVORI
2 0
kakorkoliže
03. 10. 2025 16.38
Članek se bere kot, da bi ga napisali slovenski kontrolorji.
ODGOVORI
0 0
Hasi
03. 10. 2025 16.37
+1
pa naj naredijo alternativno ruto čez avstrijo in/ali italijo/hrvaško...
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 16.35
+2
Ne se hecat;Kirwan!
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 16.28
+4
Lajna se ziher ful sekira.
ODGOVORI
4 0
Anonymus357954
03. 10. 2025 16.31
+2
Samo da Ruskih dronov ne bo nad Brnikom 🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
