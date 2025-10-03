Slovenski kontrolorji letenja bodo stavkali, pri Ryanairu zaskrbljeni

Ryanair, vodilni evropski letalski prevoznik, je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj "nujno reformira slab evropski sistem kontrole zračnega prometa" in zaščiti potnike na preletih.
"Slovenski zakoni o minimalnih storitvah ne ščitijo preletov med nacionalnimi stavkami kontrolorjev zračnega prometa, kot je to urejeno v Italiji, Španiji in Grčiji," so opozorili pri Ryanairu.
Zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki je napovedana za 6. in 7. oktobra, bi namreč na tisoče potnikov iz EU – velika večina slovenski zračni prostor le preleti na poti do svojega cilja – lahko utrpelo zamude ali odpovedi letov. Temu se je mogoče izogniti, saj nacionalna stavka z njihovo letalsko družbo nima prav nobene povezave.
"To je skrajno nepošteno, vendar Ursula von Derlayed-Again (v prevodu "spet pozna") sedi v Bruslju in ne počne ničesar za zaščito potnikov EU ali enotnega trga letalskih potovanj", so bili kritični.
Ryanair zdaj poziva potnike EU, naj obiščejo spletno stran "Kontrola zračnega prometa vam je uničila let" in zahtevajo, da von der Leyenova ukrepa in spremeni ta - po njihovih besedah - "pokvarjeni" sistem kontrole zračnega prometa EU, tako da "(1) odredi, da morajo biti nacionalne službe kontrole zračnega prometa polno operativne za prvi val jutranjih letov, sicer se bodo soočile z globami, in (2) zaščiti prelete (in enotni trg) med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa".
Direktorica komunikacij pri Ryanairu Jade Kirwan je dejala, da je popolnoma nesprejemljivo, da so potniki iz EU, ki sploh ne letijo v oziroma iz Slovenije, ampak slovenski zračni prostor le preletijo na poti do svojega cilja (npr. Varšava–Rim), prisiljeni trpeti zaradi zamud oziroma odpovedi letov, ki bi se jim lahko izognili, zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki z njimi nima nobene zveze. "To pa zato, ker Slovenija ne ščiti preletov med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa, kot to počnejo v Italiji, Španiji in Grčiji," je dodala.
KZPS: Pogajanja še potekajo
Na Kontroli zračnega prometa Slovenije so pojasnili, da pogajanja s Samostojnim sindikatom delavcev kontrole letenja RS še vedno potekajo, podrobnosti pa v tej fazi skladno z dogovorom obeh strani ne morejo komentirati. Napoved stavke za ponedeljek in torek tako za zdaj ostaja.
Spomnimo. Kontrolorji so stavko napovedali sredi septembra za 6. in 7. oktober med 7. in 21. uro na območni kontroli zračnega prometa Ljubljana ter letaliških kontrolah zračnega prometa Ljubljana, Maribor in Portorož.
Povod za stavko naj bi bila ukinitev rekreacijskega dopusta, ki vključuje več ugodnosti. Vodstvo kontrole zračnega prometa je takrat napovedalo, da bo poskušalo v dialogu s sindikatom stavko preprečiti.
V Kontroli zračnega prometa Slovenije je zaposlenih 113 kontrolorjev. Kot so pojasnili v družbi, sta za opravljanje tega dela med drugim potrebna licenca in dovoljenje za delo, vezano na določeno lokacijo. Izbrani kandidati morajo opraviti usposabljanje, ki traja približno 18 mesecev. Teoretično usposabljanje izbranih kandidatov traja približno tri mesece, sledita dva meseca dela na simulatorju in nato še dobro leto usposabljanja na živem prometu z inštruktorjem. Posameznik pridobi dovoljenje za delo, ko uspešno opravi zaključni izpit.
