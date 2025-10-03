Slovenski kontrolorji letenja bodo stavkali, pri Ryanairu zaskrbljeni

Po tem, ko so slovenski kontrolorji letenja za 6. in 7. oktober razglasili stavko, so pri Ryanairu izrazili skrb glede potnikov, ki bodo leteli preko slovenskega zračnega prostora, saj bi ti lahko utrpeli zamude ali odpovedi letov. Predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen so pozvali, naj nujno reformira "pokvarjen evropski sistem kontrole zračnega prometa".

Ryanair FOTO: AP icon-expand

Ryanair, vodilni evropski letalski prevoznik, je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj "nujno reformira slab evropski sistem kontrole zračnega prometa" in zaščiti potnike na preletih. "Slovenski zakoni o minimalnih storitvah ne ščitijo preletov med nacionalnimi stavkami kontrolorjev zračnega prometa, kot je to urejeno v Italiji, Španiji in Grčiji," so opozorili pri Ryanairu. Zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki je napovedana za 6. in 7. oktobra, bi namreč na tisoče potnikov iz EU – velika večina slovenski zračni prostor le preleti na poti do svojega cilja – lahko utrpelo zamude ali odpovedi letov. Temu se je mogoče izogniti, saj nacionalna stavka z njihovo letalsko družbo nima prav nobene povezave.

"To je skrajno nepošteno, vendar Ursula von Derlayed-Again (v prevodu "spet pozna") sedi v Bruslju in ne počne ničesar za zaščito potnikov EU ali enotnega trga letalskih potovanj", so bili kritični. Ryanair zdaj poziva potnike EU, naj obiščejo spletno stran "Kontrola zračnega prometa vam je uničila let" in zahtevajo, da von der Leyenova ukrepa in spremeni ta - po njihovih besedah - "pokvarjeni" sistem kontrole zračnega prometa EU, tako da "(1) odredi, da morajo biti nacionalne službe kontrole zračnega prometa polno operativne za prvi val jutranjih letov, sicer se bodo soočile z globami, in (2) zaščiti prelete (in enotni trg) med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa".

Direktorica komunikacij pri Ryanairu Jade Kirwan je dejala, da je popolnoma nesprejemljivo, da so potniki iz EU, ki sploh ne letijo v oziroma iz Slovenije, ampak slovenski zračni prostor le preletijo na poti do svojega cilja (npr. Varšava–Rim), prisiljeni trpeti zaradi zamud oziroma odpovedi letov, ki bi se jim lahko izognili, zaradi stavke slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, ki z njimi nima nobene zveze. "To pa zato, ker Slovenija ne ščiti preletov med stavkami nacionalnih kontrolorjev zračnega prometa, kot to počnejo v Italiji, Španiji in Grčiji," je dodala.

KZPS: Pogajanja še potekajo