Slovenski košarkar na Islandiji: 'Turisti se ustavljajo ob cesti in slikajo izbruh'

Pojasnil je, da gre za izbruh v obliki razpoke, kar pomeni, da je tok lave omejen na lokalno območje. "Izbruh je bil tiste noči in je še sedaj lepo viden tudi kakšnih 60 kilometrov stran, vse do mesta Kopavogur poleg Reykjavika, kjer živim," pravi.

28-letni Matej Kavaš je na Islandiji podpisal enoletno pogodbo s tamkajšnjim klubom IR iz Reykjavika. Povedal je, da je v sredo okoli 23. ure prek objav na družbenih omrežjih ugotovil, da je prišlo do izbruha na jugozahodnem delu Islandije, na polotoku Reykjanes, kjer so manjši izbruhi prisotni že od leta 2021.

Kot smo že poročali, so po izbruhu nemudoma evakuirali priljubljeno turistično destinacijo Blue Lagoon in manjše bližnje mesto Grindavik, kjer je kljub velikemu izbruhu v mesecu avgustu še zmeraj živelo manjše število prebivalcev.

"Islandske oblasti nenehno spremljajo vulkanske aktivnosti, zato so na takšne izbruhe dobro pripravljeni," meni Kavaš in dodaja, da je ta izbruh bistveno manjši od tistega v avgustu. "Letalski promet in njihove druge storitve delujejo povsem normalno, v državi ne vlada panika," nam je povedal.

"V okolici vulkana so opravili potrebno evakuacijo in zaprli bližnje ceste, na priključkih stojijo tudi policisti in gasilci ter po potrebi usmerijo voznike drugam," pravi in razlaga, da so turisti navdušeni, saj se ustavljajo ob cestah in slikajo vulkan.