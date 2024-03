Slovenski lastniki zemljišč besni, prihajajo pozivi, naj mobilne hiške umaknejo

Tiha okupacija, uzurpacija in devastacija prostora ... s temi pridevniki je Občina Umag v dveh videoposnetkih s prostom pokazala predvsem na Slovence, češ, da so ti glavni akterji, ki spreminjajo Istro v "raj za nezakonite gradnje". A ni vselej tako, pravijo lastniki zemljišč iz naselij krajev južno od Umaga.

"Sedem, osem let nazaj smo kupili parcelo, jo ogradili, posadili gor oljke, urejali, redno kosili, potem pa smo po dobrem letu kupili mobilno hiško in jo postavili," je razložil eden od lastnikov mobilnih hišk in zemljišča.

Sogovornik, ki se ne želi izpostavljati, da ne bi prišlo do povračilnih ukrepov ima v rokah odločbo hrvaškega višjega sodišča, da mobilni objekt ni črnogradnja. Kljub temu pa je redarska služba ignorirala odločbo, prihajali pa so tudi pozivi naj objekte odstranijo. Kot je pojasnil naš sogovornik, se je vse skupaj začelo po epidemiji covida in ravno tisti, ki so imeli vse legalno, so dobili odločbe, da morajo umakniti hiške.