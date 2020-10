Slovenski oklep dominiral v Nemčiji

Slovenska vojska že od leta 2015 sodeluje na vojaških vajah v Nemčiji, natančneje na Bavarskem. Sodeluje s tanki M-84, tokrat v OPFOR, predstavlja pa najverjetnejše (in nevarnejše) sovražnikove oklepne enote. Naši tankisti so cenjeni partnerji na teh vajah, saj kljub starosti tank M84 ni brez zob.

Vaja Combined Resolve je med 2. in 29. septembrom potekala v Večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti (Joint Multinational Readiness Centre – JMRC) v nemškem Hohenfelsu. Na njej je sodelovalo okrog 3500 pripadnikov vojsk iz osmih zavezniških in partnerskih držav. Vaje se je tokrat udeležil tankovski vod Slovenske vojske z logistično podporo (skupaj 17 pripadnikov SV), sicer pa tankisti SV na tej vaji redno sodelujejo od leta 2015, so sporočili s Slovenske vojske.

icon-expand Tank M84 v Nemčiji na vaji Combined Resolve 2020 FOTO: Slovenska vojska

Poveljnik 45. centra goseničnih bojnih vozil major Jure Ferbežar udeležbo na tovrstnih usposabljanjih ocenjuje kot "neprecenljivo izkušnjo, ki pripadnikom omogoča urjenje v pogojih delovanja, ki so najbližje realni bojni situaciji, saj tako kompleksnega in zahtevnega vadišča v Sloveniji ni". Te vaje sicer potekajo že leta pred tem, kot pa nam pravijo tisti, ki so že sodelovali na njih, imajo enote Slovenske vojske pomembno nalogo in vlogo, saj veljajo za bolje izurjene in nevarne nasprotnike. Tank M-84 je bil sicer jugoslovanske izdelave, gre pa za posodobitev sovjetskega tanka T-72 in tehta več kot 40 ton, poganja pa ga motor s 780 konjskimi močmi. Kljub zastarelosti ima po manjši posodobitvi v devetdesetih letih spodobne optične naprave in manevrirnost.

icon-expand Poročnik Miran Kunstelj FOTO: DVIDS

Kot o vaji še pravi poročnik Miran Kunstelj: "Smo OPFOR (nasprotujoča sila). Ponujamo lastne taktike, na podlagi katerih nas lahko preizkusijo BLUEFOR (Modre sile) - naši nasprotniki. In tudi mi tako lahko preizkusimo njih. Torej prinesete svojo taktiko, svojo opremo, poskusite na terenu, poskusite v resničnem okolju in dejansko je to naš prispevek k vaji." M-84 sicer po sposobnosti prekaša tanke prejšnje izdelave, T-55 in T-62. V prvi Zalivski vojni so v bojnih operacijah sodelovali tudi kuvajtski M-84, ki jih je izvozila Jugoslavija, pričevanja so, da so se odlično izkazali. Sodelovanje je sicer bilo omejeno, saj je bil preveč podoben tankom T-72, ki so jih imeli Iračani, zato so se bali, da bi jih lahko letala in druge enote napadle po nesreči.

icon-expand Tankovska enota je v Nemčiji z vsemi podpornimi enotami, ki ji zagotavljajo nemoteno delovanje. FOTO: Slovenska vojska

Izboljšane variante tanka M-84 po mobilnosti prekašajo tudi starejše variante ruskih tankov T-90, s katerim si delijo številne lastnosti. Ravno zato Nato pri vajah uporablja za "Natove" sile tanke, ki so bolj zahodne izdelave, za OPFOR (opposition forces) pa uporabljajo tanke, ki so nastali na podlagi sovjetske doktrine, kot je tudi M-84 in so najverjetnejši nasprotniki v hipotetični vojni.

