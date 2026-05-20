Slovenski pilot v Vilni: Evakuirali so nas v garažo hotela

"Ob 10. uri smo prejeli na telefone alarm, ki je opozoril na možno zračno nevarnost. Okoli 10.30 so v hotelu, kjer bivamo, začeli z evakuacijo. Po zvočnikih so nam dali navodila, da se moramo vsi zbrati v garaži hotela," opisuje pilot Klemen Gerdin, ki je trenutno v Vilni.

Na varni lokaciji so ostali okoli pol ure, nato so razglasili, da nevarnosti ni več. Po njegovi oceni je evakuacija potekala mirno, brez panike.

Gerdin je sicer pilot in član podatke pri letalski družbi SAS. Zaradi tokratne nevarnosti je bilo letališče v Vilni zaprto približno eno uro, zato posadka dodatnih navodil ni prejela. "Če bo stanje ostalo normalno, bomo poleteli po načrtu," nam je povedal.