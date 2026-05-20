Tujina

Slovenski pilot v Vilni: Evakuirali so nas v garažo hotela

Vilna, 20. 05. 2026 13.48 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.L.
Klemen Gerdin je pilot pri letalski družbi SAS

V Litvi so se dopoldne oglasili alarmi, ki so opozarjali pred možnostjo zračne nevarnosti zaradi drona v bližini meje z Belorusijo. Ljudje so se morali evakuirati v zaklonišča, za krajši čas so zaprli tudi letališče v Vilni. V litovski prestolnici je tudi Slovenec Klemen Gerdin, sicer pilot pri letalski družbi SAS (Scandinavian Airlines), ki je moral za čas alarma v hotelsko garažo. V baltske države leti redno, motnje zračnega prostora v tem delu Evrope pa so postale nekaj normalnega, pravi.

"Ob 10. uri smo prejeli na telefone alarm, ki je opozoril na možno zračno nevarnost. Okoli 10.30 so v hotelu, kjer bivamo, začeli z evakuacijo. Po zvočnikih so nam dali navodila, da se moramo vsi zbrati v garaži hotela," opisuje pilot Klemen Gerdin, ki je trenutno v Vilni.

Na varni lokaciji so ostali okoli pol ure, nato so razglasili, da nevarnosti ni več. Po njegovi oceni je evakuacija potekala mirno, brez panike.

Gerdin je sicer pilot in član podatke pri letalski družbi SAS. Zaradi tokratne nevarnosti je bilo letališče v Vilni zaprto približno eno uro, zato posadka dodatnih navodil ni prejela. "Če bo stanje ostalo normalno, bomo poleteli po načrtu," nam je povedal.

Klemen Gerdin je pilot pri letalski družbi SAS
FOTO: osebni arhiv

"Se pa velikokrat zgodi, da moramo ob večernih letih divertirati na bližnja letališča ali pa nazaj v Kopenhagen, od koder letimo, ker se letališče oziroma celotni zračni prostor v Vilni zapre zaradi balonov, ki jih pošljejo iz Belorusije, tako da so motnje zračnega prostora v tem delu Baltika postale nekaj normalnega," opisuje specifike letenja na severu Evrope.

V Litvi so zaradi balonov lani zaprli mejo z Belorusijo in razglasili izredne razmere. Po podatkih litovskega notranjega ministrstva je v letu 2025 v litovski zračni prostor vstopilo vsaj 600 balonov in 200 dronov, zaradi česar so v državi prekinili več kot 300 letov, kar je prizadelo 47.000 potnikov in povzročilo približno 60-urno zaprtje letališč. Beloruski tihotapci so balone sicer uporabljali za tihotapljenje cigaret v Evropsko unijo.

Balon, s katerim so tihotapili cigarete v Litvo.
FOTO: AP

Ob tem na letalski promet v Litvi vpliva še vojna v Ukrajini. Vojske namreč skušajo motiti in prestreči GPS-signale, kar pa vpliva tako na civilna letala kot na vojaške drone, ki zaradi motenj zaidejo, nam je še pojasnil Gerdin.

Litva Vilna pilot dron

Priporoča
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pedro Lopez
20. 05. 2026 14.54
En dron in taka panika…resno? Ali sem kaj zgrešil? Zakaj pa niso tega drona enostavno sklatili iz neba?
ata_jez
20. 05. 2026 14.52
Še dobro, da ni bilo dronov v hrvaško-srbsko-bosanski vojni. So lahko mirno streljali po Sarajevu 4 leta.
Rob123
20. 05. 2026 14.45
Pac placana propaganda verjetno to zahteva eu. Ni bilo nic posebnega tam živimo verjetno je treba strašiti turiste in ustvariti povod za zapravljanje denarja.Vprašanje je zakaj ukrajinci to pocnejo ni prvic?
Petur
20. 05. 2026 14.37
rovarijo po nalogu stare iz Bruslja.. naveza fonder zeleni in židbenjamin bi radi požgali eu in popihal I...upajmo da bodo prepozni,če že...
Colgate
20. 05. 2026 14.37
rusi delajo zdraho...že videno
Rob123
20. 05. 2026 14.48
Kje v tvoji socialni garsonjeri ovca!
Desade
20. 05. 2026 14.37
komedija, monty python
Badum Badum
20. 05. 2026 14.35
V Evropo so spustili na tisoče in tisoče islamskih skrajnežev. V evropskih prestolnicah si ljudje zvečer ne upajo več v mesto. Božični sejmi v Nemčiji so bili skoraj neobiskani, saj se ljudje bojijo napadov z noži oziroma kakršnih koli drugih napadov. EU politiki nam pa prodajajo foreo, da bi se morali bati Rusov, ker naj bi kmalu napadli zvezo NATO. Pa kje in v kakšnih časih mi sploh živimo? Živa žalost.
cekinar
20. 05. 2026 14.34
panika pa taka,kot da bi priletelo 10 Orešnikov v Litvo.
NeXadileC
20. 05. 2026 14.16
Vprašanje je, ali so motnje zračnega prostora resnične ali fiktivne le.
Rob123
20. 05. 2026 14.46
Propaganda za to dobijo Eu stefstva!
300 let do specialista
20. 05. 2026 14.13
Dober je Vlado, ooornk živce ima.
strupberry
20. 05. 2026 14.06
Enaka izkušnja, za pol ure v garažo hotela. So pa njihova obvestila turistom manj prijazna, nič angleške verzije kot pri naših, google translate dokler ti hotelsko ozvočenje ne pove kam in kako.
strupberry
20. 05. 2026 14.24
Aja točno, pozabila da je tukaj mentaliteta upornikov proti sredstvom javnega
strupberry
20. 05. 2026 14.26
Vsem minusarjem - štekam vaš upor proti orodjem panike, ampak ko ti telefon tuli sredi tujine vseeno hočeš razumet zakaj tuli.
strupberry
20. 05. 2026 14.27
obveščanja, samo ko ti telefon tuli vseeno hočeš razumeti zakaj tuli.
Bolfenk2
20. 05. 2026 14.00
Te baltske države so mali NATO kužki, ki z varne razdalje lajajo na ruskega medveda. Ko se bo medo razjezil, pa se bodo skrili za noge svojega NATO gospodarja. Samo potem bomo imeli v EU razdraženega ruskega medveda.
Ice_Cat
20. 05. 2026 13.59
Ustvarjanje panike in pritiska....zakaj le?...
borjac
20. 05. 2026 13.55
Te Vodilne ljudi v Baltskih državah malo šraufa .
