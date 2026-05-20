Slovenski pilot v Vilni: Evakuirali so nas v garažo hotela

"Ob 10. uri smo prejeli na telefone alarm, ki je opozoril na možno zračno nevarnost. Okoli 10.30 so v hotelu, kjer bivamo, začeli z evakuacijo. Po zvočnikih so nam dali navodila, da se moramo vsi zbrati v garaži hotela," opisuje pilot Klemen Gerdin, ki je trenutno v Vilni.
Na varni lokaciji so ostali okoli pol ure, nato so razglasili, da nevarnosti ni več. Po njegovi oceni je evakuacija potekala mirno, brez panike.
Gerdin je sicer pilot in član podatke pri letalski družbi SAS. Zaradi tokratne nevarnosti je bilo letališče v Vilni zaprto približno eno uro, zato posadka dodatnih navodil ni prejela. "Če bo stanje ostalo normalno, bomo poleteli po načrtu," nam je povedal.
"Se pa velikokrat zgodi, da moramo ob večernih letih divertirati na bližnja letališča ali pa nazaj v Kopenhagen, od koder letimo, ker se letališče oziroma celotni zračni prostor v Vilni zapre zaradi balonov, ki jih pošljejo iz Belorusije, tako da so motnje zračnega prostora v tem delu Baltika postale nekaj normalnega," opisuje specifike letenja na severu Evrope.
V Litvi so zaradi balonov lani zaprli mejo z Belorusijo in razglasili izredne razmere. Po podatkih litovskega notranjega ministrstva je v letu 2025 v litovski zračni prostor vstopilo vsaj 600 balonov in 200 dronov, zaradi česar so v državi prekinili več kot 300 letov, kar je prizadelo 47.000 potnikov in povzročilo približno 60-urno zaprtje letališč. Beloruski tihotapci so balone sicer uporabljali za tihotapljenje cigaret v Evropsko unijo.
Ob tem na letalski promet v Litvi vpliva še vojna v Ukrajini. Vojske namreč skušajo motiti in prestreči GPS-signale, kar pa vpliva tako na civilna letala kot na vojaške drone, ki zaradi motenj zaidejo, nam je še pojasnil Gerdin.
