Slovenski policisti tudi letos pomagajo hrvaškim kolegom med turistično sezono

Na Hrvaškem sta na vrhuncu turistične sezone med 16. julijem in 17. avgustom še dva slovenska policista. Matija Breznik iz sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana je na območju policijske uprave hrvaške Istre, Franc Krančič iz Policijske postaje Gornji Petrovci pa na območju zadrske policijske uprave, so objavili pred njunim odhodom v začetku julija na spletni strani slovenske policije.

Policist iz policijske postaje v Novem mestu Ladislav Marentič bo na Krku ostal do konca naslednjega tedna. Njegove izkušnje in sodelovanje s hrvaškimi kolegi, kot tudi s slovenskimi turisti, so dobre, je danes potrdil na novinarski konferenci primorsko-goranske policijske uprave na Reki. Večinoma prispeva pri različnih dogodkih v prometu, v skladu s svojimi pooblastili pa lahko pomaga tudi pri različnih preverjanjih, kar pospešuje postopke, so objavili na spletni strani PU primorsko-goranske.

Sodelovanje policistov iz različnih držav na Hrvaškem izvajajo od leta 2006 v okviru projekta Varna turistična sezona. Na današnji novinarski konferenci pred sedežem reške policije so izpostavili, da so model sodelovanje izjemno dobro sprejeli policisti in turisti. Ob slovenskem policistu imajo med letošnjo sezono na območju svoje policijske uprave tudi pomoč policistov iz Nemčije, ki sodelujejo s hrvaškimi kolegi na otokih Lošinj in Cres, ter iz Slovaške, ki so v Crikvenici.

Policisti iz drugih držav pomagajo hrvaškim kolegom predvsem pri komunikaciji s turisti iz svojih držav, če je potrebno pa se udeležujejo tudi kriminalističnih preiskav, je danes pojasnil vodja službe za javni red v primorsko-goranski policijski upravi Vlado Haramija.

Skupne patrulje hrvaških in gostujočih policistov so se pokazale kot dober način za vzpostavitev neposrednega stika z gosti, kar je obenem tudi promocija Hrvaške kot varne države in turistične destinacije, so še izpostavili. Kot so dodali, je letos pol manj policistov iz drugih držav na območju primorsko-goranske policijske uprave kot jih je bilo prejšnja leta.