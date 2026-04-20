Slovenski pomorščak prečkal Hormuško ožino

Abu Dabi, 20. 04. 2026 17.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Staša Lozar
Prvi ladijski častnik Marko Kreslin

Uspeli smo prečkati Hormuško ožino, kljub dronu, ki so ga izstrelili v nas, pripoveduje slovenski pomorščak Marko Kreslin iz Murske Sobote. Kreslin je prvi častnik krova na nemški ladji za križarjenje. Velika potniška ladja je pred skoraj dvema mesecema obtičala v Abu Dabiju, zdaj pa ji je vendarle uspelo prečkati nevarno ožino. Režim plovbe v Hormuški ožini je še vedno negotov, predvsem pa je plovba nevarna.

Iranski dron je priletel v morje le kakšnih 150 metrov od nemške potniške križarke, ki jo je v petek posadka, v kateri je bil tudi 28-letni Murskosobočan Marko Kreslin, spravila skozi Hormuško ožino.

"Preden smo dosegli Hormuško ožino, nekje okoli druge ure popoldne, smo dobili preko radijske zveze sporočilo od iranske milicije, da je Hormuška ožina spet zaprta, da bodo na vse ladje, ki bodo poskušale prepluti Hormuz, streljali, kar so tudi potem na nas - uspeli," pripoveduje Kreslin, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4.

Niso se ustavljali, vse se je odvijalo zelo hitro, pluli so z maksimalno hitrostjo, lastnik ladje je namreč želel, da se čim prej izvijejo iz nevarnega območja. "Vsi smo bili na položajih, ki smo z ladjo upravljali. Vsi ostali, ki niso imeli nekih zadolžitev, so se nahajali takrat, te štiri ure, ko smo bili v tej coni plutja skozi Hormuz, na nekem najbolj varnem mestu na ladji, se pravi najbolj znotraj, na najnižjih nadstropjih."

Ožine niso prečkali sami, ob njih so plule še štiri ladje. Skoraj dva meseca je naš sogovornik čakal v pristanišču v Abu Dabiju. Po tem, ko je februarja opravil več krožnih turističnih plovb po Orientu. Potnike so po izbruhu konflikta v nekaj dneh spravili na letala, šest potniških križark pa je obtičalo v Perzijskem zalivu. Včeraj se je rešila zadnja med njimi.

"Bili sta dve možnosti. Ena z iranske strani – da se Hormuz zapusti skozi iranske teritorialne vode ... Ta opcija je bila nekaj dni prej, a zanjo se ladjar ni odločil, ker bi moral iranskim oblastem plačati prehod." A kljub plačilu, pravi, še vseeno ne bi bili varni pred napadi. Na iranski strani veliko grožnjo predstavlja še minsko polje. Odločili so se za plutje ob omanski strani.

Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kmetija
Sanje grofov
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
