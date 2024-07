Slovenski posadki v Severni Makedoniji iz ognjenega obroča rešili sedem ljudi

Da so v Severno Makedonijo odleteli v torek, 16. junija, je povedal major Primož Pintar in pojasnil, da so v sredo, četrtek in petek gasili. Vojska je odvrgla med približno 60 in 70 tonami vode, naredili pa so okoli 40 ciklov.

Na pomoč v Severno Makedonijo sta ob obsežnih požarih poletela helikopter AS AL 532 Cougar, Slovenske vojske s 6-člansko posadko in policijski helikopter Agusta Westland AW 169 s 3-člansko posadko. Ob vrnitvi sta jih na vojaškem delu letališča Brnik pozdravila generalni direktor policije mag. Senad Jušić in namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Uroš Paternus .

"Skupaj s Policijo smo sedem ljudi rešili iz požara. Že na pogled so bili omamljeni od dima in kakor smo bili kasneje seznanjeni, so bili vsi hospitalizirani, zaradi zastrupitve, domnevam, da z ogljikovim dioksidom. Makedonski kolegi so nam povedali, da je bil med njimi tudi župan ene od občin, ki naj bi bil izredno hvaležen, zato so se zelo zahvaljevali," je povedal in dodal: "Rekli so, da če jih mi ne bi rešili, bi lahko tam končali".

"Razmere so bile kar zahtevne. Zelo vroče je, 42 stopinj čez dan, tudi 45 smo enkrat doživeli. V četrtek pa so bile hude nevihte, praktično vsi zrakoplovi, ki smo tam gasili, smo morali zbežati. Moram reči, da takšne nevihte še nisem videl. Ampak je bilo vse varno, vse v redu," je povedal.

Je pa pojasnil še, da so makedonskim kolegom že prvi dan povedali, da bi najraje sodelovali s slovensko Policijo, saj da so najbolj učinkoviti skupaj. "Seboj smo imeli štiri gasilce, dva iz uprave za zaščito in reševanje in dva iz slovenske vojske in te gasilci so na terenu usmerjali lokalne gasilce, ki jih je v Severni Makedoniji manj kot pri nas. Tudi nas so usmerjali, kam naj odmetavamo vodo," je razložil.