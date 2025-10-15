Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Slovenski potni list osmi najmočnejši na svetu

Ljubljana/London, 15. 10. 2025 13.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
20

Najmočnejši potni list na svetu oziroma tisti, s katerim je mogoč vstop v največ držav brez predhodno urejenega vizuma, ostaja singapurski. Državljani Singapurja lahko namreč na ta način obiščejo 193 držav. Slovenski potni list se je z desetega povzpel na osmo mesto in brez predhodno urejenega vizuma omogoča vstop v 184 držav.

Slovenski potni list
Slovenski potni list FOTO: Shutterstock

Britansko svetovalno podjetje Henley & Partners je objavilo globalni indeks potnih listov. Ta vsako leto razvršča države glede na število lokacij, kamor lahko državljani potujejo brez predhodno urejenega vizuma. Indeks temelji na podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) ter vključuje potne liste 199 držav oz. 227 potovalnih destinacij.

Slovenija se je v primerjavi z 2024, ko so slovenski državljani lahko brez omejitev potovali v skupno 184 držav, z desetega mesta povzpela na osmo. Število držav, v katere lahko imetniki slovenske potnega lista potujejo brez vizuma, je ostalo enako.

Singapurju na vrh lestvice sledita Južna Koreja, katere potni list omogoča vstop brez vizuma v 190 držav in Japonska, njeni državljani lahko brez vizuma odpotujejo v 189 držav.

Do osmega mesta sledijo Nemčija, Italija, Luksemburg, Španija in Švica (vse 188) Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Nizozemska (187), Madžarska, Nova Zelandija, Norveška, Portugalska, Švedska (186), Avstralija, Češka, Malta in Poljska (185).

Enako močne potne liste kot Slovenija imajo Hrvaška, Slovaška, Združeni arabski emirati in Združeno kraljestvo Velike Britanije. Na devetem mestu je Kanada z vstopom v 183 držav, na desetem pa Latvija, katere državljani lahko brez vizuma vstopijo v 182 držav.

So pa prvič v zgodovini objav indeksa z lestvice najboljših deset zdrsnile ZDA, ki so na 12. mestu.

Na samem repu lestvice je Afganistan, njegovim državljanom je brez predhodno urejenega vizuma omogočen vstop le v 24 držav.

slovenija potni list singapur potovanje
Naslednji članek

Von der Leyenova v Beogradu okarala Vučića

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
15. 10. 2025 14.17
Tudi tukaj vas Svica prehiteva
ODGOVORI
0 0
ŠTRAJK ZA VSE
15. 10. 2025 14.09
Ta potni list je imel 2020-2021 tako moč, da še iz občine v občino nisi smel iti z njim, kaj šele v drugo državo....
ODGOVORI
0 0
myomy
15. 10. 2025 14.07
Najmočnejši je tisti potni list katerega imetniki so dovolj premožni, da lahko potujejo po svetu. Tu pa Slovencev ni niti med prvimi petdesetimi.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
15. 10. 2025 14.06
+1
Sedaj bodo naši UFC fantje v ringu samo pasoš pokazali in rešeno😀
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
15. 10. 2025 14.05
+2
Prvo mesto si delita Afganistan in Alžirija.
ODGOVORI
2 0
niktalop
15. 10. 2025 13.59
+3
Državljani Sirije, Kitajske, Afganistana, Iraka, Pakistana in večine afriških držav ne potrebujejo nič od tega kar ima ime ''potni ist''. Pridejo in vstopijo kamor želijo. Antifa in levinevladniki pa jim ploskajo in jih spodbujajo da prihajajo še v večjem številu.
ODGOVORI
3 0
Artechh
15. 10. 2025 13.59
+2
Najmočnejši v smislu, da smo na najmanj črnih listinah k smo tok majhni da itak nimamo velika vpliva da bi kdo nas blokiral
ODGOVORI
2 0
Mens sana
15. 10. 2025 13.55
-1
......Slovenija je vse pomembnejši mednarodni deležnik, posledično je tudi naš potni list bolj zaželen, mi kupujemo rakete od Američanov in odločamo koga bodo v našem imenu raketirali, z nami ni več heca......................
ODGOVORI
2 3
Smalcat
15. 10. 2025 13.52
+3
Torej 24 potnih listov oz 24 držav je močnejših ampak slovenski potni list je na osmem mestu... Takšno skrpucalo od poročanja je zavajanje čeprav ne dvomim da je plod nesposobnosti
ODGOVORI
5 2
Johan_007
15. 10. 2025 13.42
+6
Na 8.mestu, pred nami pa 24 držav?? Neka huda matematika
ODGOVORI
8 2
peT99
15. 10. 2025 13.39
+5
deli si 4. mesto z Madžarsko,Hrvaško,Poljsko,Japonsko,Estonijo,Švedsko - kdo piše te članke ?
ODGOVORI
5 0
peT99
15. 10. 2025 13.40
+3
na tretjem mestu so vse ostale članice EU, na drugem Singapur in Španija - "najmočnejši" so UAE....
ODGOVORI
3 0
devlon
15. 10. 2025 13.36
+5
ja, ima super moč. Ko komu kaj ne paše, mu samo pasoš pokažem
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 13.29
+0
Najmočnejši je pa od Putina; preživel je sabotažo NS in tam plaval... Vsak "ruski " dron je tudi opremljen z njim za lažjo prepoznavo (itak vsi vejo, da so ruski).
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
15. 10. 2025 13.23
+4
Zato pa južnjaki tako radi ponarejajo naš potni list.
ODGOVORI
7 3
vlahov
15. 10. 2025 13.17
-5
pokojnina pa 450 in prag revščine pri 1000 eur . Niti potnega lista ne morem kupiti , kamoli na potovanje.
ODGOVORI
5 10
Sheldon75
15. 10. 2025 13.24
+7
Mogoče malo.manj komentiranja in jamranja po forumih in malo več dela? Dobre delavce se išče vsepovsod in verjemi, zelo dobro so plačani.
ODGOVORI
11 4
Voly
15. 10. 2025 13.29
+1
Saj on ne jamra zato, ker mu gre res slabo, ampak je taka njegova služba. On v bistvu z jamranjem dela, ti ne razumeš.
ODGOVORI
5 4
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 13.29
+2
Dobrega delavca je težko najti...ker ve kam se je treba skrit.
ODGOVORI
4 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305