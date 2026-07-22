Slovenski potni list še naprej med najmočnejšimi, na vrhu lestvice Singapur

Ob 20. obletnici indeksa poročilo ugotavlja, da je ameriški potni list v tem času zdrsnil s prvega mesta, ki si ga je delil s potnimi listi Danske in Finske, na deseto mesto, Slovenija je napredovala s 17. na sedmo mesto, Hrvaška pa je v 20 letih napredovala za 20 mest, poroča televizija CNN.

Na drugo mesto so se s 188 državami uvrstili Združeni arabski emirati, Japonska in Južna Koreja. Tretje mesto zaseda Švedska s 187, četrto mesto pa si s 186 destinacijami delijo Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Španija.

Na petem mestu so Avstrija, Grčija, Malta, Portugalska in Švica, katerih potni listi omogočajo dostop do 185 držav, šesto mesto zasedajo Madžarska, Poljska in Velika Britanija s 184 državami.

Na sedmem mestu pa je Slovenija skupaj z Avstralijo, Kanado, Češko, Latvijo, Malezijo, Novo Zelandijo in Slovaško, katerih državljani lahko brez vizuma oziroma z vizumom ob prihodu potujejo v 183 držav.

Osmo mesto si delita Hrvaška in Estonija s 182 destinacijami, deveto Lihtenštajn in Litva s 181, deseto pa ZDA skupaj z Islandijo s 180.