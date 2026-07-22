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Slovenski potni list še naprej med najmočnejšimi, na vrhu lestvice Singapur

New York, 22. 07. 2026 17.08 pred 18 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Slovenski potni list

Singapurski potni list je po najnovejšem indeksu Henley Passport Index tudi letos najmočnejši na svetu, saj njegovim imetnikom omogoča vstop brez vizuma oziroma z nakupom vize ob prihodu v 192 držav in ozemelj. Slovenija je medtem na sedmem mestu.

Ob 20. obletnici indeksa poročilo ugotavlja, da je ameriški potni list v tem času zdrsnil s prvega mesta, ki si ga je delil s potnimi listi Danske in Finske, na deseto mesto, Slovenija je napredovala s 17. na sedmo mesto, Hrvaška pa je v 20 letih napredovala za 20 mest, poroča televizija CNN.

Na drugo mesto so se s 188 državami uvrstili Združeni arabski emirati, Japonska in Južna Koreja. Tretje mesto zaseda Švedska s 187, četrto mesto pa si s 186 destinacijami delijo Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška in Španija.

Na petem mestu so Avstrija, Grčija, Malta, Portugalska in Švica, katerih potni listi omogočajo dostop do 185 držav, šesto mesto zasedajo Madžarska, Poljska in Velika Britanija s 184 državami.

Na sedmem mestu pa je Slovenija skupaj z Avstralijo, Kanado, Češko, Latvijo, Malezijo, Novo Zelandijo in Slovaško, katerih državljani lahko brez vizuma oziroma z vizumom ob prihodu potujejo v 183 držav.

Osmo mesto si delita Hrvaška in Estonija s 182 destinacijami, deveto Lihtenštajn in Litva s 181, deseto pa ZDA skupaj z Islandijo s 180.

Ameriški potni list
Ameriški potni list
FOTO: Shutterstock

Poročilo izpostavlja velik napredek Združenih arabskih emiratov, ki so v zadnjih dveh desetletjih povečali število destinacij brez vizuma za kar 153 in se povzpeli med vodilne države na lestvici.

Na drugi strani ostaja Afganistan na dnu lestvice, saj lahko njegovi državljani brez vizuma ali z vizumom ob prihodu potujejo v le 22 držav.

Henley & Partners v poročilu primerja rezultate tudi z Globalnim indeksom miru (Global Peace Index), ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir (Institute for Economics & Peace).

Analiza kaže na močno povezavo med stopnjo miroljubnosti države in močjo njenega potnega lista. Kot izjemi poročilo navaja ZDA in Izrael, ki kljub razmeroma nizki uvrstitvi na Globalnem indeksu miru ohranjata razmeroma močna potna lista zaradi dolgoletnega diplomatskega vpliva, gospodarske moči in zaupanja v njune institucije.

Henley Passport Index vizum potovanja potni list
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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
22. 07. 2026 21.27
A ni bil jugovićski potni list najmočnejši 🤣
Odgovori
+1
1 0
vlahov
22. 07. 2026 17.13
Si ga ne zmorem privoščit , ker sem pod pragom revščine kakor 70% državljanov.
Odgovori
+3
3 0
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