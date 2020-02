Slovenski potniki s križarke se bodo domov vrnili predvidoma do konca tedna

Med približno 3000 potniki in člani posadke na križarki Diamond Princess, kjer so potrdili 542 primerov okužbe s koronavirusom, je tudi šest Slovencev. Ti so zdravi in se počutijo dobro, v Slovenijo pa se bodo predvidoma vrnili do konca tedna.

Izkrcanje potnikov z ladje pričakujejo med 19. in 21. februarjem. FOTO: AP

Šest slovenskih potnikov z ladje za križarjenje Diamond Princess se bo v Slovenijo predvidoma vrnilo do konca tedna, so danes za STA potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ). Vseh šest se počuti dobro in so v stalnem stiku s slovenskim veleposlaništvom na Japonskem, MZZ pa se intenzivno pripravlja na njihovo vrnitev. Pri dveh sta bila testa glede okužbe s koronavirusom iz Kitajske negativna, za preostale štiri na MZZ zaenkrat še nimajo podatkov. V Sloveniji jih bodo ob vrnitvi znova testirali Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je pred parlamentarno sejo odbora za zdravstvo dejala, da bodo vseh šest še po povratku v Slovenijo testirali na novi koronavirus in ustrezno ravnali glede na to, ali bodo testi pozitivni ali negativni.

Na ministrstvu imajo pripravljene določene postopke za ukrepanje ob morebitnem pojavu novega koronavirusa pri nas, z navodili in ukrepi pa je seznanjen vsak zdravstveni zavod v državi. Če bi prišlo do izrednih razmer, bodo prilagodili dejavnosti izrednim razmeram.

Potniki s "plavajoče karantene" bodo v domovino prispeli z varovanim transportom. Podrobnosti o tem, kdaj natančno bodo prišli v Slovenijo, kam in kako bodo prišli ter kateri državljani bodo še zraven, pa še ni, je sekretarka pojasnila v izjavi medijem pred sejo parlamentarnega odbora, na kateri razpravljajo o novem koronavirusu. Dodala je, da se o postopku vrnitve nenehno dogovarjajo tako s slovenskim veleposlaništvom na Japonskem kot tudi z drugimi državami, ki bodo vračali svoje državljane. Kot je dejala, se scenariji spreminjajo iz ure v uro. Ob povratku bo treba varovati integriteto posameznika in tudi javno zdravje vseh državljanov, je še poudarila. Predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Maja Sočan pa je dejala, da bodo morali pri določanju ukrepov vzeti v presojo tri poglede – varovanje zdravja posameznika, varovanje zdravja drugih prebivalcev, prav tako bodo morali upoštevati odziv javnosti na njihov povratek. "Ali je odziv javnosti vedno sorazmeren tveganju? Včasih je prekomeren, mogoče paničen, kar ni dobro, ker se potem sprejema prekomerne ukrepe," je dejala. Poleg tega bodo upoštevali, kako se bodo odzvale druge države. Po njenih besedah težava nastane, ko posamezna država deluje drugače kot ostale, ki so se za določen ukrep odločile pod političnimi pritiski in niso sorazmerni tveganjem. Štirje od šestih Slovencev so iz Slovenj Gradca Japonske oblasti so danes sicer sporočile, da so teste opravile pri vseh potnikih z ladje, da pa bo potrebnega nekaj časa za nekatere rezultate testov, zaradi česar načrtujejo izkrcanje potnikov z ladje med 19. in 21. februarjem. Doslej so sicer okužbo potrdili pri 542 potnikih. Slovenske oblasti glede vrnitve slovenskih državljanov tako čakajo, da se v teh dneh konča karantena na ladji, nato bo sledila vrnitev slovenskih potnikov. Slovenija se med drugim dogovarja z evropskimi partnerji, da bi pripravili skupen prevoz potnikov iz Evrope. Predvideno je, da bi ti potniki do konca tedna pristali na enem od evropskih letališč, odkoder bi se nato slovenski državljani vrnili v domovino. Pri komercialnih letih pa so nastopile nekatere težave, saj nekatere letalske družbe po navedbah MZZ že vnaprej zavračajo potnike z Diamond Princess. Med šestimi Slovenci na Diamond Princess so štirje iz Slovenj Gradca. Tamkajšnja občina sporoča, da jim je v primeru kakršnih koli logističnih ali drugih težav pripravljena priskočiti na pomoč. 'V Sloveniji nimamo primerne infrastrukture za izolacijo bolnikov s hudo nalezljivo boleznijo' Parlamentarni odbor za zdravstvo se je danes na zahtevo SDS sestal na nujni seji, kjer obravnavajo pripravljenost Slovenije na novi koronavirus. Poslanci SDS so med drugim predlagali sklepe, s katerimi bi odbor vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil, naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji, ter naj v roku dveh dni javnosti predstavita načrt aktivnosti v zvezi s sumom okužbe s koronavirusom, poroča STA.

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s situacijo v svetu in Sloveniji v zvezi s pojavom novega koronavirusa, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ko so ocenili, se uporabljajo ukrepi, določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih - in to glede na trenutno stanje ogroženosti zdravja prebivalstva in ob upoštevanju načela sorazmernosti. V Sloveniji sicer še niso potrdili primera obolelega s koronavirusom, prav tako pri nas ni oseb, ki bi jih repatriirali iz Vuhana v provinci Hubej, so še dodali.