Slovenski reševalec na terenu: Izpod ruševin smo rešili dečka in njegovo mamo

"Takoj zjutraj smo pod ruševinami z našo PMA ekipo in ekipo Madžarske našli še enega leto in pol starega otroka in njegovo mamo," je veselo novico na Facebooku sporočil reševalec Marko Bručan. Kot je dodal, so dečka in mamo po prvem zdravniškem pregledu prepeljali v bolnišnico. Oba sta sicer brez večjih poškodb.