Slovenski reševalec v Turčiji: Ko greš enkrat na teren, si prepuščen sam sebi

Reševalci so v Turčiji in Siriji so do sedaj rešili preko osem tisoč živih in zdravih domačinov. Nekateri izmed njih so pod ruševinami zdržali tudi do 32 ur. V Turčijo so se napotile reševalne ekipe z vsega sveta. Roko v stiski je ponudilo 65 držav, med njimi je tudi Slovenija. Na prizorišču v Hatayu je tudi slovenski reševalec Marko Bučar, podpredsednik mednarodne organizacije za reševalne pse.

"Prizori v Hatayu so strašljivi. Mesto je celotno porušeno. Kar ni totalno porušeno, je delno zrušeno," je razmere v Turčiji uvodoma opisal Marko Bručan, podpredsednik mednarodne organizacije za reševalne pse. "Vseeno smo se z reševalci odpravili na teren. Našli smo več živih oseb. Trenutno se skušamo prebiti do mladoletne osebe. Imamo kar nekaj dela," je dodal. In čeprav je število mrtvih večje kot preživelih, pa je reševalec povedal, da je glede na velikost potresa, številka preživelih še kar visoka. "Sigurno je več mrtvih kot preživelih. Je pa glede na velikost potresa kar veliko število preživelih. Bojujemo se s časom in s preboji do njih," je opisal. Delo je oteženo, ker je mesto celotno porušeno. Ekipe so razdeljene po mestu in okolici. "In ko greš enkrat na teren si potem sam sebi prepuščen. Moraš biti samozadosten s samo opremo, ki jo imaš na terenu," je dodal. PREBERI ŠE Sedem reševalnih psov z vodniki in štirje spremljevalci na poti v Turčijo V njegovi ekipi je sicer 21 posameznikov in štirje reševalni psi. "S kolegom iz Madžarske vodiva to ekipo. Jaz sem zadolžen za pse in sem njegov pomočnik. Razdelili smo se v dve ekipi. Ena skupina naj bi počivala, ampak je zdaj prišla na teren, ker je toliko dela," je opisal podpredsednik mednarodne organizacije za reševalne pse. Bručan je povedal, da ponesrečence navadno locirajo s pomočjo psov ali z ostalimi pripomočki. Nato pa začnejo z izkopavanjem in določanjem najboljše možne lokacije za izkop. "Nato pa skušamo žrtev, z lahko mehanizacijo, na čimbolj varen način izrezati iz betona," je potek reševanja pojasnil Bručan. PREBERI ŠE Rodila med ruševinami, po 29 urah rešili mamo z dvomesečno dojenčico Slovenski reševalec meni, da imajo še dovolj časa, da rešijo ujete. "Ekipe, ki prihajajo malo kasneje, so zato zelo dobrodošle," je zaključil.