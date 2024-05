Slovenski ribič v hrvaški Istri ujel izjemno strupeno ribo

"Srebrnoproga napihovalka vsebuje izredno močan strup tetrodotoksin, ki lahko v primeru zaužitja povzroči hude zdravstvene težave in smrt. Tetrodotoksin je najbolj skoncentriran v spolnih žlezah in jetrih, prisoten pa je tudi na koži. Predpostavlja se, da je odmerek od 1 do 2 mg usoden," je na Facebooku zapisal Akvarij Pulj.

V ponedeljek so pri otoku Ceja, nedaleč od Medulina, opazili sedem srebrnoprogastih napihovalk, slovenski ribič Anton Vidović pa je eno ujel na globini 19 metrov. Prepeljali so jo v Center za raziskovanje morje Rovinj, poroča hrvaški portal net.hr .

Srebrnoproga napihovalka (Lagocephalus sceleratus) je v Sredozemlje prišla prek Sueškega prekopa, sedaj pa je že več let navzoča v Jadranu. "Prvotno te ribe živijo v tropskih delih Indijskega in Tihega oceana. Zaradi plenjenja in pomanjkanja naravnih sovražnikov ta riba negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in predstavlja grožnjo ribištvu, saj poškoduje ribiške mreže, trga vabe in trnke," so še zapisali v puljskem akvariju.