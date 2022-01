Slovenski ribiči za domnevni dogovor s Hrvaško izvedeli iz medijev, SD za sklic seje OZP

Slovenski ribiči so o dogovoru, po katerem bi lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih do Kopra, obveščeni le prek medijev, je povedal piranski ribič Zlatko Novogradec. Sam takšne rešitve ne podpira, saj bi bilo treba po njegovem vztrajati pri uveljavitvi razsodbe arbitražnega sodišča. V poslanski skupini SD pa so v zvezi s tem pripravili zahtevo za sklic za javnost zaprte nujne seje odbora DZ za zunanjo politiko.

Hrvaški mediji so v minulih dneh poročali, da naj bi bil dosežen dogovor, po katerem bi slovenski ribiči v Piranskem zalivu lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda vse do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih vodah vse do Kopra. O tem naj bi pristojna hrvaška ministra že obvestila hrvaške ribiče. Na ministrstvu za zunanje zadeve v nedeljo teh navedb niso ne zanikali in ne potrdili.

Dolgoletni piranski ribič Zlatko Novogradec pa je danes povedal, da jih uradno o dogovoru niso obvestili, pač pa so informacije dobili le prek medijev. Sam takšen dogovor zavrača. Kot je spomnil, so se slovenski ribiči o tem s pristojnimi na slovenski strani že pogovarjali pred dvema ali tremi leti in takrat so zavzeli stališče, da dogovor ne pride več v poštev, saj je Slovenija medtem z odločbo arbitražnega sodišča že dobila mejo na morju, ribiči pa območje za ribolov. "Mi hočemo samo to, da Hrvaška prej ali slej to sprejme in da imamo ta košček morja več," je poudaril. Po njegovih besedah je vprašljiva tudi izvedljivost možnosti ribolova vse do Umaga, saj slovenski ribiči danes ne premorejo več flote, ki bi to dopuščala. Kot je dodal, osebno podpira tiho diplomacijo, vendar bi ta morala iti kvečjemu v smeri uveljavitve razsodbe arbitražnega sodišča.

icon-expand Ribiška ladja FOTO: Dreamstime