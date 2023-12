Slovenski študenti, ki so na izmenjavi v Pragi, na varnem, a v šoku

Z ljubljanske univerze so sporočili, da je na izmenjavi na Karlovi univerzi v Pragi trenutno 23 njihovih študentk in študentov, vse skupaj pa jih je v Pragi 42. S študenti so po tragičnem dogodku nemudoma stopili v stik, po njihovih informacijah so vsi na varnem, a so v šoku.

Študentom so ponudili pomoč, za zdaj pa se ni javil še nihče, ki bi pomoč potreboval.

Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je rektorici Karlove univerze Mileni Kraličkovi poslal sožalno sporočilo. Z vodstvom univerze so v tesnem stiku, a za zdaj nimajo dodatnih informacij o stanju v Pragi.

"Karlova univerza je ena od tistih univerz, s katerimi ima UL posebno tesne stike, vežejo nas tudi osebna prijateljstva, zato nas je ta tragedija še dodatno prizadela," so zapisali in dodali da so iz solidarnosti do žrtev napada na Rektoratu UL na Kongresnem trgu danes zjutraj izobesili črno zastavo.

Z Univerze na Primorskem so nam včeraj zvečer sporočili, da je trenutno na Češkem na izmenjavi 14 njihovih študentov, od tega jih sedem študira v Pragi, šest prav na Karlovi univerzi, kjer se je zgodilo streljanja, en študent je član druge institucije.