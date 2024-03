Slovenski tanki M55S končno našli 'svoj dom': 5. tankovska brigada

Tanki M55S so v Ukrajino prispeli konec oktobra 2022. Bilo je jih 28. Najprej so postali del 47. mehanizirane brigade, v sklopu katere naj bi skupaj z oklepniki M2A2 Bradley predstavljali udarno pest urbanega bojevanja. Toda ko se je elitna brigada, usposobljena po Natovih standardih, ob začetku protiofenzive pojavila v Zaporožju, tankov, ki jih je dobavila Slovenija, ni bilo. Za kratek čas so se pojavili na severovzhodu, nato pa znova izginili z bojišča. Kot kaže, pa so sedaj končno našli svojo domačo brigado – peto tankovsko.

Tanki M55S v Ukrajini FOTO: 5. tankovska brigada icon-expand

Zgodaj zjutraj 4. junija 2023 so ruski viri začeli poročati o premikih ukrajinskih oklepnih enot v smeri ruskih položajev južno od Orehova. Kmalu je sledila informacija, da poskus preboja vodi 47. mehanizirana brigada, sestavljena iz pripadnikov ukrajinske vojske, ki so opravili usposabljanja na zahodu. Več mesecev in tednov pred ofenzivo so mediji poročali, da ima prav ta brigada v posesti modernizirane T-55, slovenske tanke M55S. Toda na posnetkih, ki so se začeli pojavljati, ni bilo slovenskih tankov. Sedeminštirideseta brigada je poskušala prebiti ruske linije z bolj cenjeno zahodno tehniko – tanki Leopard 2 ter oklepniki Bradley.

Uničen tank leopard v Zaporožju FOTO: Telegram icon-expand

Jeseni so Rusi objavili nekaj posnetkov uničenj in poškodovanj slovenskih tankov v Luganski in Harkovski oblasti, ki so pripadali 67. mehanizirani brigadi. Po javno dostopnih podatkih naj bi enega uničili in še enega poškodovali. Od jeseni 2023 je nato znova nastopilo zatišje glede M55S.

Ukrajinski portal MilitaryLand.net, ki spremlja enote ukrajinske vojske in njihovo razporeditev na bojnem polju, je objavil fotografije tankov M55S in sporočil informacijo, da so sedaj postali del 5. tankovske brigade. Ta se je usposabljala na jugu Ukrajine, v mestu Krivi Rog. Gre za eno zadnjih ukrajinskih brigad v rezervi, ki je še sveža, poroča Forbes.

Pri spletni različici ameriške revije sicer redno spremljajo 'pot' tankov, ki jih je dobavila Slovenija. V zadnjem članku, ki so ga objavili pred dnevi, znova poudarjajo, da M55S ni slab tank, predvsem po zaslugi vgrajenega izraelskega sistema za usmerjanje ognja, britanskega 105-milimetrskega topa L7 ter dodatnega 200-milimetrskega reaktivnega oklepa, ki nudi krepkejšo zaščito od nemških Leopardov iz prve serije (1A5). Vendar časnik tudi dodaja, da je 36-tonski M55S "čuden tank", ki ga ukrajinska vojska kar naprej prerazporeja med enotami v svojih prizadevanjih, da bi razširila svoj tankovski korpus.