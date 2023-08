Slovenski tanki v Ukrajini upočasnjujejo napredovanje ruske vojske

Slovenski tanki M-55S, ki smo jih poslali na bojišče v Ukrajino, so boljši od pričakovanj. Po poročanju Forbsa naj bi se trenutno nahajali ob severovzhodnih ukrajinskih mestih Kupjansk in Kremina, kjer pomagajo pri vzdrževanju obrambne linije. In pri tem jim gre zelo dobro, saj so v zadnjih tednih s svojim bobnenjem uspeli opazno upočasniti napredovanje ruske vojske.

Bliža se leto in pol od začetka ruske agresije na Ukrajino, na frontah pa se še vedno bijejo hudi spopadi. Na severovzhodu države so boji zgoščeni predvsem na okolico mesta Kupjansk, bližnji vasi Sinjkovka in Petropavlovka ter okolico Kremine. Sinjkovko naj bi ruski vojaki obkolili z vseh strani, medtem ko ruska vojska ob Petropavlovki in Kremini stagnira. In to tudi zaradi slovenskih tankov.

icon-expand Slovenski tank M-55S v Ukrajini FOTO: Posnetek zaslona Twitter

V Ukrajino smo jih lanskega oktobra poslali 28, na bojišču pa so se odrezali dobro. Zelo dobro. V bistvu so celo presenetili, poroča ameriški medij Forbes. Prav slovenski tanki naj bi bili namreč tisti, ki uspešno odbijajo napade v okolici Petropavlovke in Kremine ter držijo ukrajinsko obrambno linijo. A kako so se znašli na severovzhodu? Vseh 28 oklepnikov naj bi se namreč borilo v ukrajinski 'spomladanski' ofenzivi, ki se je začela junija. Takrat bi se morali skupaj s 47. motorizirano brigado odpraviti v okolico Zaporožja. A ta je na jugovzhod prispela brez njih. Niti se ji niso priključili pozneje, potek opisuje Forbes. So bili umaknjeni z 'vroče točke', potem pa presenetili? Pred več tedni so jih namreč namesto na 'vročo točko' Zaporožje poslali v okolico 'nekoliko bolj mirne' Kremine. Tam so postali del 67. motorizirane brigade. Zakaj se je 64. brigada odločila, da lahko oklepniki postanejo del 67. brigade, ni jasno. Možno je, da je poveljstvo ocenilo, da slovenski tanki ne bi bili kos težkemu boju, na katerega je v Zaporožju naletela 47. brigada. A kot že omenjeno – če je bil njihov namen umik tankov na bolj mirna območja, so se hudo ušteli.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Razmere na severovzhodu so se namreč že v sredini julija začele zaostrovati. Rusija se je takrat očitno odločila, da je med osredotočenostjo Ukrajine na jug čas za napade v okolici Kremine, ki leži približno 90 kilometrov južno od Petropavlovke. Kljub nekaj poškodbam pa so (tudi) slovenski tanki preprečili večji napredek ruske vojske. Čeprav naj bi se poveljstvo balo glede njihove učinkovitosti, domnevno že več tednov branijo obrambno linijo na najbolj aktivnih frontnih točkah na severovzhodu.