Otok Vir med Slovenci zelo priljubljen, kakšne pa so cene?

V naši poletni rubriki, kjer preverjamo cene, kakovost storitev, pa tudi prijaznost domačinov, smo tokrat skupaj s hrvaškimi kolegi obiskali Dalmacijo, natančneje otok Vir. Če ni gneče na cesti, je otok od Ljubljane oddaljen dobre štiri ure. Po podatkih turistične skupnosti občine Vir je ta otok med Slovenci zelo priljubljen, saj so prav naši turisti po številu nočitev na prvem mestu. Veliko Slovencev ima tam tudi svoje apartmaje, ki jih oddajajo. Kaj letos pravijo o cenah naši in tuji turisti? Kaj za to dobijo? Je vredno ali ne? Ali je turistov letos v Dalmaciji manj?