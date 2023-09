Slovenski veleposlanici na Kosovu očitajo psihofizično nasilje

V Kosovu odmeva zgodba, da so zaposleni domačini na tamkajšnjem slovenskem veleposlaništvu v Prištini nezadovoljni z našo veleposlanico Minco Benedejčič. Zunanje ministrstvo pravi, da so z zadevo seznanjeni od konca letošnjega avgusta. Prejšnji teden so na pogovor z veleposlanico v Prištino poslali tudi tričlanska komisija na čelu z generalno sekretarko zunanjega ministrstva.

Pet domačinov, ki so poleg veleposlanice in še ene diplomatke zaposleni na ambasadi, veleposlanici očitajo, kot je razkril portal N1, mobing, konkretno pa nevljudnost, žaljivost, neutemeljeno obtoževanje, omejevanje zaposlenih celo pri prehranjevanju ter gretju in tako naprej. Zaposleni s Kosova so najprej pisali ministrici Tanji Fajon, nato so preko odvetnika na ministrstvo poslali opozorilo pred tožbo. Če Slovenija veleposlanice do 15. septembra ne zamenja, pa bodo tožbo tudi vložili, pravijo.

In kaj je ugotovila komisija ministrstva? "Določene pomanjkljivosti pri vodenju in komuniciranju," so sporočili. Na podlagi tega naj bi izvedli nekatere ukrepe za izboljšanje pogojev za delo vseh zaposlenih. Ministrstvo bo novo preverjanje opravilo v roku treh mesecev. Menjave očitno, vsaj v tem trenutku, ne bo, veleposlaništvo pa naj bi delovalo nemoteno.

Sama veleposlanica na naša vprašanja o tem sicer ni odgovorila.