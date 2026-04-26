Slovenski veleposlanik opisal kaos: Umaknili smo se pod mize

"Bili smo v dvorani, ko je vanjo nenadoma vdrla vojska, policija in tajna služba. Gostje smo se umaknili pod mize, predsednika in prvo damo so evakuirali, vse nas pa še za kakšno uro zadržali v dvorani," je opisal slovenski veleposlanik Iztok Mirošič.

Slišal je, da je nekdo streljal v avli hotela, torej izven dvorane, kjer je bila večerja. " Predsednik Trump je napovedal, da bo večerja ponovljena ," je še dejal Mirošič in dodal, da je bilo to zanj že tretje bližnje srečanje s strelskim incidentom, odkar je v ZDA.

Diplomatski viri sicer poročajo, da je bila varnost v hotelu Hilton presenetljivo ohlapna, glede na to, da je Trump doslej preživel že dva poskusa atentata. V avli hotela na primer ni bilo nameščenih detektorjev za kovine, je poročal vir, ki ni želel biti imenovan.

Televizija NBC je poročala, da so bili posebni varnostni ukrepi zagotovljeni le neposredno pred vstopom v dvorano, kjer je potekala večerja.

Donald Trump je kmalu po incidentu na novinarski konferenci Bele hiše, kamor so dopisniki prišli neposredno z večerje v svečanih opravah dejal, da je imel strelec, ki ga je onesposobila tajna služba, več kosov orožja, poroča televizija ABC. Med incidentom je naboj zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen, je dejal Trump, ki je na omrežju Truth Social objavil posnetek moškega, ki teče proti policistom. Označil ga je za noro osebo, televizija ABC pa je poročala, da gre za 31-letnega moškega iz Kalifornije.