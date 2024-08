Slovenski veleposlanik v neposredni bližini strelskega obračuna

Več kot 2400 streljanj so lani našteli v Chicagu, ki ima z nasiljem že dolgo velike težave. Realnost chicaškega vsakdana so spoznali tudi svetovni diplomati, gostje na demokratski konvenciji. Med njimi tudi slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike Iztok Mirošič. "Ko smo prišli v hotel in izstopali iz busa, so se pojavili in zaslišali streli, varnost je reagirala takoj, porinili so nas nazaj v buse, kjer smo ležali po tleh, dokler niso razčistili situacije," nam je povedal.

Avtobus ni bil tarča, je pa bil v bližini enega od rednih strelskih obračunov v mestu. Dva diplomata sta bila poškodovana zaradi varnostnih ukrepov, mnogi prestrašeni. "Morate vedeti, da smo diplomati tukaj 24 ur varovani, imamo secret service in chicaško policijo in se mi zdi, da so bili oni še bolj presenečeni od nas. Zadeve so nepričakovane, so pa ena izkušnja, ki verjetno gre v skladu s slovesom mesta," je še pojasnil.

Svetovne diplomate so Američani povabili na obe strankarski konvenciji, da bi, kot je dejal Mirošič, videli, kakšne politike bi razvijali znotraj ZDA in v mednarodni skupnosti.