Slovenski vojaki naj bi Afganistan zapustili do konca avgusta

Vlada je sprejela namero o koncu sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v misiji Nata Odločna podpora v Afganistanu skladno z dogovorjeno zavezniško časovnico oziroma najkasneje do konca avgusta, so danes sporočili po seji vlade. Z namero bo vlada seznanila odbora državnega zbora za obrambo in zunanjo politiko.

icon-expand Slovenija svoj umik usklajuje z zavezniki v Natu, potem ko so se ZDA odločile za umik do septembra. FOTO: AP Ob tem je vlada sprejela tudi odločitev, da bo Slovenija v Skrbniški sklad za afganistansko nacionalno vojsko za obdobje 2021 do 2024 prispevala 750.000 ameriških dolarjev oziroma 615.000 evrov letno. Slovenija je že prej sporočila, da bo delovanje v Natovi misiji Odločna podpora, ki je bila namenjena urjenju afganistanskih sil, zaključila v usklajenem dogovoru z zavezniki v Natu, ki so se za umik iz Afganistana odločili po odločitvi ZDA, da umakne ameriške vojake do letošnjega septembra. Predvidoma naj bi umik šestih slovenskih vojakov, ki so delovanje v operaciji Odločna podpora prevzeli februarja, potekal v sodelovanju z Italijo. V Afganistanu se je sicer od začetka slovenskega sodelovanja v operacijah Nata leta 2004, ko je postala članica zavezništva, izmenjalo skoraj 1400 slovenskih vojakov. Največ naenkrat jih je bilo v državi pod Hindukušem leta 2011, ko jih je bilo v dveh izmenah skupaj 179. Slovenska vojska je sicer ena redkih zavezniških sil, ki v Afganistanu ni imela smrtne žrtve. PREBERI ŠE Najdaljše nočne more bo kmalu konec icon-expand